نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمد إمام يشوق الجمهور لـ فيلم شمس الزناتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان محمد إمام الجمهور لـ فيلمه الجديد شمس الزناتي، الذي من المفترض أن يطرح في السينمات خلال الفترة المقبلة.

محمد إمام يشوق الجمهور لـ فيلم شمس الزناتي

روج محمد إمام لفيلم شمس الزناتي عبر حسابه علي موقع انستجرام، وشارك صورة له بزي الشخصية وهو يشاهد مشهد لوالده من فيلم شمس الزناتي الذي تم إنتاجه عام 1991.

ابطال فيلم شمس الزناتي

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي كل من محمد إمام، أحمد خالد صالح، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، أسماء جلال، أحمد عبدالله محمود، مصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، وآخرين، من إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.

إعادة تقديم فيلم شمس الزناتي

إعادة إحياء الأعمال الفنية الشهيرة، خطوة ينتهجها عدد من الفنانين مؤخرًا، خطوة نحو ضمان نجاح تلك الأعمال واستعادة الذكريات لكن بوجوه جديدة مختلفة، وحالة من النوستالجيا يعيشها عدد كبير من الجمهور الذين استعادوا ذكرياتهم مع فيلم “شمس الزناتي” من بطولة الزعيم عادل إمام وعدد كبير من الفنانين، وذلك بعد إعلان الفنان محمد إمام تقديم الجزء الثاني.

فيلم شمس الزناتي الجزء الأول

ويذكر ان «شمس الزناتي» تم تقديمه في 1991، سيناريو وحوار مجدي هداية، إخراج سمير سيف، بطولة عادل إمام، سوسن بدر، مصطفى متولي، أحمد ماهر، محمود حميدة، محمود الجندي، عبدالله محمود، إبراهيم نصر ومن المقرر أن يحكي الفيلم الجديد حكاية المجموعة قبل الفترة التي تحدث عنها العمل القديم.

اخر اعمال محمد إمام

وكان اخر اعمال محمد إمام فيلم أبو نسب، وشاركه في البطولة ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وايضا شارك في فيلم "اللعب مع العيال" الذي تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة.