نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة سميرة سعيد، الأنظار من أحدث ظهور علي موقع إنستجرام، بعدما ظهرت بإطلالة شبابية في جلسة تصوير جديده لها.

إطلالة سميرة سعيد

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة شبابية مرتدية قميص وشورت وبوت باللون البني، أظهرت جمالها وأناقتها، ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أحدث اعمال سميرة سعيد

ومن ناحية اخري، طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "زن" عبر جميع التطبيقات الموسيقية، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى.

اخر اعمال سميرة سعيد

وكان اخر اعمال سميرة سعيد هي أغنية “فنّ التّغافل” وهي من كلمات هاني عبد الكريم وألحان عمر مصطفى.

كلمات أغنية “فنّ التّغافل”

وجاءت كلمات الاغنيه كالتالي: "فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر، والابتسامة كنز أما النكد يا ساتر، بهدوء وبعقل وبحكمة، منقفش لبعض ع الكلمة، إحنا اللي بينا حب، أولى بجبر الخواطر، فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر، آه حلو التفاهم يا اللي مستني الباب موارب، مفيش قال لك وقال لي ما بين اثنين حبايب، بهدوء وبعقل وبحكمة، منقفش لبعض ع الكلمة، إحنا اللي بينا حب، أولى بجبر الخواطر، فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر، الحب ده مكتوب لينا، مهما اختلفنا لبعضنا، من يوم ميلادنا وحبنا مكتوب، وما بين زعل وعتاب ولوم، مع حضن آخر كل يوم، بنبات مفيش غالب ولا مغلوب، بهدوء وبعقل وبحكمة، منقفش لبعض ع الكلمة، إحنا اللي بينا حب، أولى بجبر الخواطر، فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر"