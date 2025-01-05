الفنان لطفي لبيب يكشف عن إصابته بورم في الحنجرة كشف الفنان لطفي لبيب عن إصابته بورم في الحنجرة وهو ما سبب تغييرا في صوته.وحكى لطفي لبيب في لقائه مع نزار الفا إقرأ المزيد

كشف الفنان لطفي لبيب عن إصابته بورم في الحنجرة وهو ما سبب تغييرًا في صوته. وحكى لطفي لبيب في لقائه مع نزار الفارس عقب تكريمه في بغداد قائلا: "أنا صوتي تعبان لأن أنا بعد الشر على كل المشاهدين جالي ورم في الحنجرة، والورم دا ينبغي استئصاله فورا، عملت كل التحاليل اللي قبل العملية، أنا مش صغير في السن أنا داخل على التمانين يعني الحمد لله شفت كتير، شفت الوطن العربي دا عبر 80 سنة". وكشف نزار الفارس أن الحلقة ستذاع الجمعة وأن لطفي لبيب سيجري العملية الجراحية لاستئصال الورم يوم الاثنين. وأوضح لطفي لبيب أنه فضل تأجيل العملية ليحضر لتكريمه أولا. وكرّم محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الفنان لطفي لبيب والإعلامي نزار الفارس بدرع الإبداع وذلك عقب زيارة لطفي لدولة العراق حيث صرح بأنه يتمنى زيارة العراق بسبب حبه الشديد لها.

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