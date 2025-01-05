نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. هبة عبدالغني تشارك في الجزء الأخير من "المداح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخوض الفنانة هبة عبد الغني، مغامرة فنية جديدة من خلال مشاركتها بأحداث الجزء الخامس والأخير من مسلسل "المداح" أمام النجم حمادة هلال.

تفاصيل شخصية هبه عبد الغنى:

وتظهر هبة عبدالغني، خلال أحداث العمل بشخصية "ناصرة" التي تساهم في تقلب مجريات أحداث العمل رأسًا على عقب، وتواصل عبد الغني، الآن تصوير مشاهدها الآن داخل لوكيشن عزبة المزاريطة.

هبه عبدالغني

ويستكمل حمادة هلال في الجزء الخامس رحلته مع شخصية صابر المداح الشهير بالسيطرة على الجن من خلال قصة جديدة.

فريق عمل مسلسل المداح:

ويشارك حمادة هلال في العمل كل من هبة مجدي، وغادة عادل وخالد سرحان، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، دارين حداد، جوري بكر والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال هبه عبدالغني:

جدير بالذكر أن هبة عبدالغني شاركت رمضان الماضي بمسلسل "صلة رحم" مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

هبه عبدالغني

تدور قصة مسلسل" صلة رحم" في إطار اجتماعي مشوق، ويناقش قضية تأجير الأرحام، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية «حسام» ويعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تدعى "ليلى، وحقق العمل نجاحا كبيرًا وقت عرضه في شهر رمضان الماضي.

وقد أثار المشهد الأخير تساؤلات الجمهور حول مصير الطفلين وحياتهم القادمة وهو ما جعلهم يبحثون عن حقيقة وجود جزء ثاني من المسلسل.