نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. ما لاتعرفه عن الفنان ممدوح عبدالعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأحد الموافق 5 يناير ذكرى وفاة الفنان القدير ممدوح عبدالعليم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2016، ويعد من الفنانين الذين ليديهم العديد من المواهب ومحبوبًا لدى الجماهير، وترك خلفه مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالإبداع تعتبر إرثًا هامًا في تاريخ الفن المصري تظل ذكراه حاضرة في قلوب محبيه، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية لممدوح عبدالعليم.

ممدوح عبدالعليم

مشوار ممدوح عبدالعليم الفني

بدأ رحلته الفنية وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثمَّ على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل الجنة العذراء مع الفنانة القديرة كريمة مختار، حيث قدم أدوارًا متنوعة ومتميزة. كانت له موهبة فريدة في تجسيد الشخصيات وإبراز العواطف بطريقة مؤثرة، مما جعله يحظى بتقدير كبير من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء.





أهم أعماله الدرامية

حكايات مجنونة، الجنة العذراء، القاهرة والناس، ليلة القبض على فاطمة، ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، الضوء الشارد، وغيرها من المسلسلات، ومن الأفلام، العذراء والشعر الأبيض، قهوة المواردي، ملائكة الشوارع، الحرافيش، تحت التهديد، وداعا يا ولدي، وغيرهم.