نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. محطات فنية هامة في حياة سعاد نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الأحد الموافق 5 يناير، ذكرى وفاة الفنانة سعاد نصر، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2007، رحلت وتركت إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن، ويعرض لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة سعاد نصر.

سعاد نصر

نبذة عن حياة سعاد نصر

ولدت سعاد نصر عبد العزيز في 26 ديسمبر عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة، وكانت تطمح وتسعى لتصبح صحفية، إلا أنه قُدر لها بأن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرجت منه عام 1975،قامت بأداء مشهد تراجيدي في قصة «ياسين وبهية» خلال مشروع تخرجها، وهو الذي أعلن مولدها كفنانة تستطيع الأداء بشكلٍ محترف، تزوجت في حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنتًا وولدًا هما طارق وفيروز، إلا أن هذه الزيجة انتهت، وقيل لأن الطرفان أدركا أنهما مختلفا الطباع، والثانية كانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم الذي أكملت معه مشوار حياتها الخاص.

مشوار سعاد نصر الفني

في عام 1982 كانت بدايتها السينمائية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، توالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم هنا القاهرة الذي وضعها في مصاف نجمات الكوميديا في مصر من خلال أدائها البسيط لشخضية الصعيدية التي تأتي برفقة زوجها لزيارة القاهرة، شاركت حنينها للكوميديا أعادها من خلال مشاركتها النجم محمد صبحي في اثنين من أنجح المسلسلات التلفزيونية الكوميدية، وهما رحلة المليون ويوميات ونيس الذي قدمه في منتصف تسعينات القرن العشرين بأجزائه الخمسة، في حقبة التسعينات ركزت سعاد على المسرح فشاركت في العديد من البطولات المسرحية على رأسهم "الهحمجي" مع الفنان محمد صبحي.