نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تروّج لمسلسل "إقامة جبرية" استعدادًا لعرضه على منصة Watch It في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنا الزاهد تروّج لمسلسل "إقامة جبرية" استعدادًا لعرضه على منصة Watch It

تواصل الفنانة هنا الزاهد الترويج لشخصيتها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "إقامة جبرية"، الذي يُرتقب عرضه قريبًا على منصة Watch It.

في إطار الترويج لمسلسلها الجديد "إقامة جبرية"، شاركت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" البرومو الدعائي الخاص بشخصيتها في العمل، وتظهر هنا في المسلسل بشخصية تُدعى سلمى، وهى شخصية محاطة بالكثير من الأسرار والتحديات التي تتكشف تدريجيًا مع تصاعد الأحداث.

موعد العرض وتفاعل الجمهور



علّقت هنا على الفيديو قائلة: "إقامة جبرية، يوم 8 يناير على Watch It، يارب يعجبكم"، ما أثار حماس جمهورها الذي عبّر عن تشوقه لاكتشاف تفاصيل الشخصية والأحداث الدرامية التي يحملها العمل.

https://www.instagram.com/reel/DEXVKBKok3l/?igsh=MTVyM3ZuYjlzZnE5ZQ==

"إقامة جبرية" دراما مشوقة تكشف أسرارًا غامضة

يُقدَّم مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي مشوق، حيث تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص يجدون أنفسهم محتجزين في مكان واحد، وسط ظروف غامضة ومقلقة، ومع تصاعد التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار الخفية بالظهور، مما يضيف طابع الإثارة والغموض إلى العمل، المسلسل مكوَّن من عشر حلقات ويُعرض على منصة Watch It، ابتداءً من 8 يناير.

هنا الزاهد صيدلانية تواجه أزمات نفسية



تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية صيدلانية تعاني من أزمة نفسية تجعلها تواجه صعوبات في التعامل مع الرجال، خلال الأحداث، تحاول الطبيبة النفسية "صابرين"، التي تلعب دور والدة محمد الشرنوبي، مساعدتها على تجاوز أزمتها.