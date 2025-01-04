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أحمد جودة - القاهرة - هبة مجدي تعبر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "ساعته وتاريخه"

أعربت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي يُعرض حاليًا على قناة DMC ومنصة Watch It، وشاركت هبة جمهورها صورًا من كواليس العمل أثناء تصوير إحدى الحلقات، حيث ظهرت وهي تعيش أجواء العمل برفقة فريق المسلسل، معبرة عن امتنانها لتجربة مميزة أضافت الكثير لمسيرتها الفنية.



وعلقت الفنانة هبة مجدي على الصور قائلة: "تجربة جديدة ومختلفة وتشرفت بيها من مسلسل ساعته وتاريخه من ملفات المحاكم المصرية قصة شهادة حق على قناة Dmc ومنصة Watch it".

"شهادة حق" تسلط الضوء على قضايا هتك العرض في الحلقة العاشرة من مسلسل "ساعته وتاريخه"

جاءت الحلقة العاشرة من مسلسل "ساعته وتاريخه" بعنوان "شهادة حق"، لتتناول واحدة من أبرز القضايا الحساسة في المجتمع المصري، وهى قضية هتك العرض، حيث سلطت الحلقة الضوء على حادثة واقعية في محافظة الفيوم، حيث راح ضحيتها شخص حاول الدفاع عن فتاة تعرضت للاعتداء، مما أثار مشاعر الغضب والحزن لدى المشاهدين.

طاقم العمل



تألقت في الحلقة نخبة من الفنانين، أبرزهم هبة مجدي، التي قدمت أداءً قويًا ومؤثرًا، إلى جانب دنيا نعمان وميشيل مساك، بالإضافة إلى سيف محسن، أحمد أسامة، وإسلام خالد من نجوم الكاستينج، والعمل من تأليف سيف قنصوة وإخراج عمرو موسى، الذين نجحا في تقديم معالجة درامية مؤثرة للقضية.



"ساعته وتاريخه" دراما حقيقية من ملفات القضاء المصري

يُعد مسلسل "ساعته وتاريخه" أحد أبرز الأعمال الدرامية لهذا الموسم، حيث يُقدم مجموعة من القصص المستوحاة من ملفات حقيقية داخل المحاكم المصرية، من خلال معالجة درامية مثيرة، يسلط المسلسل الضوء على قضايا اجتماعية وقانونية هامة، ليقدم تجربة تجمع بين التوعية والإثارة.



المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي حرصت على تقديم عمل يجمع بين الاحترافية والواقعية. ويضم المسلسل مجموعة من النجوم، بالإضافة إلى المواهب الجديدة الذين تم اختيارهم من خلال تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب.