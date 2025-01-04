انت الأن تتابع خبر هبة مجدي تعلق على مشاركتها في الحلقة 10 من «ساعته وتاريخه».. ماذا قالت؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة هبة مجدي، مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» أمس الجمعة عبر شاشة dmc، والتي شهدت الكثير من التفاصيل والأحداث المشوقة خاصة بعدما يظهر شاب ينزف بالدماء في منزلها.

ومع ارتفاع مؤشرات

البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي لظهور هبة مجدي في الحلقة الـ 10 من مسلسل ساعته وتاريخه، لذا تستعرض «الأسبوع» للقراء والمتابعين في التقرير التالي أول تعليق لها عقب مشاركتها في الحلقة 10 من «ساعته وتاريخه».

تعليق هبة مجدي على مشاركتها في الحلقة 10 من «ساعته وتاريخه»

وفي هذا السياق، علقت هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على مشاركتها في الحلقة الـ 10 من ساعته وتاريخه، قائلة: «تجربة جديدة ومختلفة واتشرفت بيها من مسلسل ساعته وتاريخه من ملفات المحاكم المصرية قصة شهادة حق على قناة Dmc وواتش ات watchit، إخراج عمرو موسى، تأليف سيف قنصوه، إنتاج الشركة المتحدة».

أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 10

وفي حالة من الإثارة والتشويق ضمن أحداث الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، تنتقل أحداث الحلقة 10 من مسلسل «ساعته وتاريخه» لعرض قضية جديدة تحمل اسم شهادة حق، حيث يعرض من خلالها قصة شاب ذهب ضحية الدفاع عن فتاة كان المجني عليها.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل «ساعته وتاريخه» يناقش 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه