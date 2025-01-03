نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل توقعوا التريند ؟.. صُناع أغنية "انت الأستاذ" يجيبوا لـ دوت الخليج الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

منذ 9 أشهر طُرحت أغنية "انت الأستاذ" لدعم أطفال مستشفى 57357، لتعود الآن مرة أخرى وتتصدر التريند على منصات التواصل الاجتماعي كنوع من التعبير عن الحب والشكر للمعلم من تلاميذه.



وتواصل دوت الخليج الفني مع صناع الأغنية لمعرفة أراءهم حول انتشار تلك التريند بالإضافة إلى كواليس صناعة الأغنية.

أشارت المطربة مها فتوني أن انتشار الأغنية بهذا الشكل لم يكن متوقع قائلة: "الصراحة كان غير متوقع، بعد أشهر وبطريقة مميزة كده في المدرسة مع الأساتذة، كانت فيديوهات مؤثره جدًا،وفرحت إنه قدرت أوصل بصوتي فكرة واحساس معين، ويارب دايما أقدر اوصل رسالتي لكل شخص".

كما كشف الشاعر أحمد المالكي أنه كان متوقع نجاح الأغنية بهذا الشكل مشيرًا أنه أراد أن يجعل كلامها عام ليمس كل الناس قائلًا:"اه كنت متوقع الحمد لله لما الكلام كتبته وخلص قولت أكيد كل واحد هياخده على نفسه وده هيخلي الأغنية تنجح".



وأضاف:" كانت مكتوبة مخصوص لمستسفى 57357، بس أنا قصدت اخلي الكلام عام ويلمس كل الناس وده اللي اتسبب أنها ماتبقاش موجهه مخصوص لحاله معينه أو حد بعينه".

أما محلن الأغنية محمود أنور أوضح أنه كان متوقع نجاح الأغنية كما أنه يتوقع أن تتصدر الأغنية التريند بعد فترة من طرحها:

"طول الوقت بتوقعه لأنه حصل في أكتر من حاجة معايا الحمد لله، مثلا أغنية "بتعاندنا ليه" كريم محسن السنة اللي فاتت كانت تريند في اكتر من مرة في السنة وآخر السنة الشهر اللي فات كانت تريند في تركيا، وأيضًا "قمر ومنور" لرامي جمال نزلت وبعد 4 شهور بقت تريند على تيك توك، وأغنية في "جمال كده" تامر حسني تريند دلوقتي الجزء بتاع خليها يارب خليها وكانت نازلة من 4 سنين، ف الحمد لله كرم وتوفيق من ربنا وساعات بيكون في أغاني الواحد بيتوقعلها ده، وأغنية انت الأستاذ كلنا كفريق عمل كنا بنحبها ومؤمنين بيها وكنت متوقع أنها لو متصدرتش التريند فهى أغنية تعيش ".

وعن ظهور تريند الفيديوهات على الأغنية أضاف:"بتبسط جدًا بالفيديوهات التريند لأن بيكون احساسك عملت حاجة قدرت توصل بيها للناس انهم يعملوا عليها فيديوهات ويتكلموا عنها فبتحس انك قريب منهم أو قدرت توصل لاحساسهم، وبشوف أن انت الأستاذ هما أطفال 57357 واي حد بيتعب في مجاله علشان يساعد الناس ويبسطهم ".