أصالة تستعد لإحياء حفل غنائي مميز في قطر نهاية يناير الجاري

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي كبير في قطر أواخر شهر يناير الجاري، يوم 31 يناير 2025، ومن المتوقع أن تقدم أصالة باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وسط أجواء مليئة بالطرب والإحساس، لتضيف ليلة جديدة إلى سجل حفلاتها الناجحة لالجمهور القطري وعشاق أصالة على موعد مع تجربة فنية استثنائية تحتفي بالصوت العذب والأداء الراقي.



أصالة تطلق أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان” وتواصل تألقها الفني بأعمال متعددة

طرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أحدث أغنياتها بعنوان “بعض الأحيان” عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، مع ميكس وماستر جاسم محمد.

كما تألقت أصالة في رمضان الماضي بتقديم تتر مسلسل مليحة بعنوان “أصحاب الأرض”، الذي تميز بإدخال الترويدة للفلكلور الفلسطيني في لحنه، من ألحان حسين نازك وتوزيع أحمد ضياء، بينما تولى أسامة الهندي مهمة الميكس والماستر، والفكرة والإخراج كان من نصيب عادل رضوان.

وفي الأيام الأخيرة، طرحت أصالة أغنيتها “جنة الحب” عبر “يوتيوب” ومنصات الموسيقى الإلكترونية، وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، لتواصل بذلك تقديم أعمال مميزة تلامس قلوب جمهورها.