نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها الـ88.. نادية لطفي تخلد السينما المصرية بـ6 أفلام ضمن قائمة الأفضل (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ذكرى ميلادها الـ88، لا تزال الفنانة القديرة نادية لطفي رمزًا خالدًا في عالم الفن، حيث تزين قائمة أفضل 100 فيلم مصري بـ6 من أعمالها المميزة التي تركت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما.

وفي هذا التقرير سيبرز لكم دوت الخليج الفني أبرز المحطات الفنية في حياة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، وكيف كانت نشأتها، وأهم أعمالها الفنية.

ميلادها ونشأتها:



وُلدت نادية لطفي في 3 يناير 1937 في حي عابدين بالقاهرة، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي شفيق، تنتمي لعائلة مصرية عريقة، واهتمت منذ طفولتها بالفنون، مما زرع في داخلها شغفًا كبيرًا بالتمثيل.

نادية لطفي

دخولها عالم التمثيل:



بدأت مسيرتها الفنية في أواخر الخمسينيات، حيث اكتشفها المخرج رمسيس نجيب الذي أطلق عليها اسمها الفني “نادية لطفي”، وكانت بدايتها في فيلم “سلطان” عام 1958 أمام الفنان فريد شوقي، وسرعان ما أثبتت موهبتها الفريدة التي جعلتها واحدة من نجمات عصرها الذهبي.

6 علامات خالدة.. نادية لطفي تتألق في قائمة أفضل 100 فيلم مصري

استطاعت الفنانة القديرة نادية لطفي أن تحجز مكانًا مميزًا في تاريخ السينما المصرية، حيث ضمت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما 6 من أعمالها التي تعكس عبقريتها الفنية وتنوع أدوارها.

جاء في القائمة:



• “الناصر صلاح الدين”، حيث تركت بصمة في ملحمة تاريخية لا تُنسى.

• “المستحيل”: فيلم جسّد عمق الشخصيات الإنسانية.

• “أبي فوق الشجرة”: علامة بارزة في السينما الاستعراضية والرومانسية.

• “الخطايا”: دراما اجتماعية أثرت جيلًا كاملًا.

• “السمان والخريف”: تحفة أدبية على الشاشة.

• وأخيرًا “المومياء”: حيث ظهرت كضيفة شرف في عمل يُعد من أعظم الأفلام المصرية.

تلك الأفلام لم تكن مجرد أعمال فنية، بل إرثًا خالدًا يعكس عبقرية نادية لطفي وإسهامها في إثراء السينما المصرية، حيث ساهمت أعمالها في تخليد اسمها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، ما يعكس عمق تأثيرها الفني.



أدوارها الإنسانية:

إلى جانب مسيرتها الفنية، كانت نادية لطفي ناشطة في العمل الإنساني، حيث دعمت القضايا الوطنية والاجتماعية، وشاركت في المجهود الحربي خلال حرب أكتوبر 1973.



نادية لطفي.. رحلة سينمائية حافلة بالأعمال الخالدة

تميزت مسيرة الفنانة نادية لطفي بالثراء والتنوع، حيث قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام التي أصبحت علامات بارزة في السينما المصرية، من بين أبرز أعمالها: عدو المرأة، 3 قصص الخائنة، الليالي الطويلة، عندما نحب، جريمة في الحي الهادئ، أيام الحب، الأخوة الأعداء، بديعة مصابني، لا تطفئ الشمس، أبي فوق الشجرة، السمان والخريف، النظارة السوداء، حب لا أنساه، دعني والدموع، ثورة البنات، للرجال فقط، مدرس خصوصي، بين القصرين، المستحيل، الباحثة عن الحب، مطلوب امرأة، على ورق سوليفان، الناصر صلاح الدين، سلطان، حب إلى الأبد، عمالقة البحار، حبي الوحيد، السبع بنات، عودي يا أمي، مع الذكريات، أيام بلا حب، صراع الجبابرة، مذكرات تلميذة، من غير ميعاد، والخطايا، إلى جانب ذلك، تركت بصمة في المسرح من خلال عملها الوحيد بمبة كشر.

أعمال نادية لطفي لم تكن مجرد أفلام، بل صفحات مضيئة في تاريخ السينما المصرية، جسّدت خلالها أدوارًا متنوعة أثرت القلوب ورسخت مكانتها كواحدة من أيقونات الفن العربي.

اعتزالها ورحيلها:



ابتعدت نادية لطفي عن الأضواء في أواخر الثمانينيات، لكنها بقيت على اتصال بجمهورها من خلال لقاءات نادرة، رحلت عن عالمنا في 4 فبراير 2020، تاركة إرثًا فنيًا عظيمًا، نادية لطفي ليست فقط نجمة سينمائية، بل أيقونة تجسد جمال الفن المصري وعمقه.