نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحساسي بيك" للمطرب محمود راتب تقترب من مليون مشاهدة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد طرحها بأيام قليلة .. "احساسي بيك" للمطرب محمود راتب تقترب من مليون مشاهدة

أقتربت أغنية "أحساسي بيك" للمطرب محمود راتب من تحقيق مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحها بأيام قليلة على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الغنائية ومواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني وإنتاج العندليب للإنتاج الفني.



بعد طرحها بأيام قليلة .. "احساسي بيك" للمطرب محمود راتب تقترب من مليون مشاهدة

وتقول بعض كلمات الأغنية:



احساسي بيك

أعلى من احساسي بنفسي

كل كلمة بقولها ليك

فيها باحس بنفسي

ولا يوم اعيش

لو انت حبيبي بعيد

دا انا قلبي ليك

كأنه في عيد

ولا اي كلام

هيوصل احساسي بيك

دا كل الغرام

في قلبي قليل عليك

محمود راتب: موهبة صاعدة في عالم الغناء



محمود راتب هو مغني مصري شاب بدأ يشق طريقه في عالم الموسيقى بمزيج من الإحساس والصوت المميز، حيث لفت الأنظار بأغنيته “إحساسي بيك”، التي طرحها على منصة يوتيوب، وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور.

تُظهر أغاني محمود راتب ميلًا إلى التعبير عن المشاعر الصادقة والعميقة، مما يجعله قريبًا من قلوب مستمعيه، يطمح محمود إلى توسيع قاعدة جماهيره من خلال أعماله القادمة، ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية.

وكان المطرب محمود راتب قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان “قلبت بجد”، من كلمات مصطفى عبدالرحمن، وألحان محمود راتب، وتوزيع وليد ميمني، وتم تصويرها في بيروت، بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح .