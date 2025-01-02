نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة مسرحية نوستالجيا 90/80 على مسرح البالون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل جمهور البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم العام الجديد بشكل مختلف تماما، يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

حيث قدم خلال حفل رأس السنة الميلادية مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ والتي لاقت نجاحا كبيرا من الجمهور الذي تفاعل مع أحداث المسرحية بشكل كبير.

تفاصيل مسرحية نوستالجيا 90/80:

جمعت مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بين فرق قطاعات وزارة الثقافة في تجسيد حي لرؤية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو للتعاون بين أفرع الوزارة لخدمة المتلقي.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومخرج عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ عن سعادته بهذا النجاح الذي شهده مسرح البالون.

وأضاف عبدالمنعم: أن معالي وزير الثقافة دكتور "هنو" أعلن من خلال نوستالجيا ٩٠/٨٠ أن القوة الناعمة المصرية بخير، وطالب جمهور المسرح الذي حضر الحفل بإعادة عرض مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى على خشبة مسرح البالون.

عودة مسرحية نوستالجيا 90/80:

وعادت مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى على مسرح البالون بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته وقت عرضها خلال موسم عيد الأضحى الماضي واستمرت لأكثر من ٢٠ ليلة طافت بها جزء كبير من محافظات مصر.

العرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرة ورؤية إخراجية تامر عبدالمنعم إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد

جابر، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة.