نجوى كرم تشعل ليالي دبي وأبوظبي بثلاث حفلات جماهيرية بالإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت "شمس الأغنية العربية" الفنانة نجوى كرم العام الجديد 2025 بدولة الإمارات، من خلال ثلاث حفلات جماهيرية ناجحة بامتياز ومكتملة العدد، أشعلت من خلالها وبرفقة الجمهور مجموعة كبيرة من أغنياتها وسط تفاعل كبير ومتميز على أنغام موسيقى صوتها وأغنياتها، بدأتها من مدينة دبي ومن على مسرح دبي أوبرا ثم أتبعتها بحفل جماهيري آخر في مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي شاركها فيه الفنان السوري "الشامي"، لتستقبل العام الجديد ليلة رأس السنة الميلادية 2025 من فندق إنتركونتيننتال أبوظبي بحفل جمعها بالفنان جورج وسوف والفنان مروان خوري، وذلك بالتعاون مع «مومنتس إيفنتس» في تنظيم الحفلات الغنائية الثلاث.

حفل دبي أوبرا

أحيت نجوى كرم حفلًا غنائيًا على مسرح دبي أوبرا ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، وقدمت خلال الحفل الذي استمر حتى وقت مبكر من صباح اليوم التالي مجموعة من أشهر أغانيها، مؤكدة خلال الحفل على علاقتها المميزة بجمهور دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، وعن سعادتها بأن تختتم عامًا وتبدأ آخر جديدًا وهي على أرض الإمارات، وقالت: "أريد أن أخبر أهل دبي والإمارات أني مشتاقة أن أبقى بينكم وأغني لكم أحلى الأغاني، ومثل ما أنتم تجتهدون في تقديم أفضل المهرجانات والفعاليات، نحن من واجبنا كفنانين أن نلبي النداء لنجتمع بأحلى جمهور نحن نحلم به".



وأكدت نجوى كرم أن حماس الجمهور وتفاعله مع أغانيها شكّل دافعًا لها للبقاء على المسرح أكثر من الوقت المحدد، مشيرة إلى أن الجمهور هو الدافع الأول والأخير للفنان كي يبدع ويتألق خلال الحفل، وشعرت في حفلها أنها ترغب بالبقاء حتى بعد انتهاء الوقت وإطفاء ضوء المسرح كونه كان جمهورًا مميزًا بكل معنى الكلمة.

حفل مهرجان الشيخ زايد



وعلى مسرح مهرجان الشيخ زايد 2024-2025، الذي يُقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، كان اللقاء الثاني مع جمهور الإمارات، ضمن فعالية "ليالي الوثبة"، لتؤكد من خلالها مشاركة الجمهور معها في جميع حفلاتها أينما كانت وتواجدت، حيث قدمت فنًا أصيلًا مزج بين الحنين من خلال المواويل، والأغنيات ذات الطابع اللبناني التي تتميز به دائمًا، وبين أغنيات الدبكة، ما جعلها حديث الساحة الفنية في الإمارات، وهي الحفلة التي شاركها فيها الفنان الشاب "الشامي".

استقبال العام الجديد في أبوظبي



في ليلة توجتها بإحساسها القوي وقربها من جمهورها، أشعلت نجوى كرم بأغنياتها الساعات الأولى من العام الجديد 2025 بحفل مكتمل العدد في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، وسط تفاعل وفرحة استقبال العام الجديد، غنت وغنى الجمهور معها طوال السهرة التي شارك فيها الفنان جورج وسوف والفنان مروان خوري.

تكريم راديو الرابعة fm



كرمت ادارة راديو الرابعة fm خلال حفل أوبرا دبي الفنانة نجوى كرم بجائزة "شمس الأغنية اللبنانية والعربية" مختتمة بهذه الجائزة التكريمات التي حصدتها في العام 2024 الذي قدمت به مجموعة من أغنياتها الجديدة إلى جانب مجموعة من اللقاءات الجماهرية بالحفلات الغنائية الناجحة، ومن خلال مشاركتها السابعة في الموسم السابع لبرنامج المواهب "أراب غوت تالت".