نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم الدشاش يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم الدشاش تريند محرك البحث وخاصة مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد أن احتفل أمس صناع الفيلم بالعرض الخاص للفيلم في أحد مولات القاهرة وسط حضور كبير من صناع ونجوم الفن، وقد تغيب كلا من زينة ونسرين طافش عن حضور العرض الخاص.

ومن المقرر أن يقدم محمد سعد في فيلم "الدشاش" دورًا جديدًا بعد غياب دام لسنوات عن السينما، حيث يظهر للمرة الأولى في دور شخصية حادة الطباع تتعرض للعديد من المشاكل، ليقرر بهذه الشخصية التخلي عن طابع الكوميديا الذي غلب على الكثير من أعماله من قبل وكان من أبرز تلك الأعمال: اللمبي، كركر، تتح، كتكوت، بوحه، اللمبي 8 جيجا، تحت الطرابيزة، محمد حسين، وغيرهم من الأعمال.

تفاصيل فيلم الدشاش

وفيلم "الدشاش" بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال محمد سعد

ويذكر أن آخر أعمال محمد سعد هو فيلم الكنز وشارك في بطولة الجزأين، وجاء العمل من بطولة «محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، روبي، أمينة خليل، هاني عادل، سوسن بدر وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن بشر الذي قرر العودة من أوروبا بعد دراسته لعلم المصريات إلى منزل العائلة في الأقصر، ويكتشف أن والده قد ترك له وصية مسجلة يروي فيها الكثير من تفاصيل حياته، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة حتشبسوت، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل علي الزيبق.