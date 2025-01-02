قصور الثقافة تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على ذوي الهمم في مؤتمر ببني سويف

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أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة ببا بمحافظة بني سويف، انعقاد المؤتمر العلمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على ذوي الإعاقة"، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة، وترأسه عمرو محمد شحاتة هريدي، مدير مكتب الإعاقة بمجلس مدينة ببا.

الذكاء الاصطناعي وتأثيره على ذوي الإعاقة

افتتح المؤتمر بكلمة رئيسه، الذي عبر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، مسلطا الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل الحياة اليومية وتعزيز الدمج المجتمعي لهذه الفئة.

من جهتها، رحبت لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بالحضور، مشيدة باهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة، وأكدت أهمية المؤتمر في دعمهم. فيما وجه أحمد حلمي، مدير ثقافة بني سويف، الشكر للقائمين على الفعالية، واصفا إياها بأنها إحدى الأنشطة البارزة بالمحافظة.

المؤتمر عقده فرع ثقافة بني سويف، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة د. هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د.مسعود شومان، وتضمن عدة جلسات بحثية مكثفة: الجلسة الأولى قدمها الدكتور محمد حسن عبد العظيم، أستاذ علوم المعلومات بكلية الآداب، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وخدمات ذوي الإعاقة"، حيث تناول تطور الذكاء الاصطناعي وأنواعه، مع إبراز دوره في تقديم تسهيلات عملية وعلمية لذوي الإعاقة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم الامتثال القانوني في توظيف ذوي الإعاقة البصرية

الجلسة الثانية أدارها الدكتور هيثم ناجي عبد الحكيم، أستاذ الإعاقة البصرية المساعد بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم الامتثال القانوني في توظيف ذوي الإعاقة البصرية"، حيث استعرض التشريعات والقوانين، ومنها قانون رقم 39 لسنة 1975، التي تدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

الذكاء الاصطناعي بين الجانب السلبي والإيجابي لذوي الاحتياجات الخاصة

الجلسة الثالثة تناولت "الذكاء الاصطناعي بين الجانب السلبي والإيجابي لذوي الاحتياجات الخاصة – اضطراب التوحد"، قدمها الدكتور محمد بدر سيد، مشيرا إلى التحديات والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لذوي اضطراب التوحد، مع مناقشة التكاليف المرتفعة لهذه التقنيات وتأثيرها على التفاعل الإنساني.

وشهد المؤتمر جلسة ختامية قدمت خلالها سهيلة أسامة، معيدة بقسم الإعاقة البصرية، وياسمين عبد الناصر، معيدة بالقسم نفسه بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، دراسة حول القوانين المحلية والدولية الخاصة بالإعاقة. أكدت الدراسة أهمية قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يفرض على المؤسسات تخصيص نسب معينة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 5% في القطاع الحكومي و3% في القطاع العام.

واختتم المؤتمر بتكريم عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم: أ.د. هبة عبد العظيم، رئيس اللجان الطبية بالتأمين الصحي، عبد النبي حسن أحمد مبروك، أفضل لاعب ليبرو للكرة الطائرة جلوس، الشاعرة والأديبة سيدة فاروق، اسم الراحل معتز أحمد عزام، أستاذ القانون الدولي، ماجدة حلمي، مسؤول التمكين الثقافي بثقافة بني سويف.

كما أُقيم على هامش المؤتمر معرض للفنون التشكيلية، عكس إبداعات المشاركين وقدرتهم على التعبير الفني.