نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بسبب عيد ميلادها ومسلسل "عايشة الدور" ومسرحية "مكسرة الدنيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة دنيا سمير غانم قوائم البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب احتفال جمهورها بعيد ميلادها الذي تزامن مع كشفها عن تفاصيل أحدث أعمالها الدرامية والكوميدية التي تستعد لها بقوة.

تحضيرات مسلسل "عايشة الدور" لرمضان 2025



تواصل دنيا سمير غانم التجهيز والتحضير لمسلسلها الجديد "عايشة الدور"، والذي سيُعرض في سباق رمضان 2025 المسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويتناول قصة اجتماعية بنكهة كوميدية، حيث تلعب دنيا دور سيدة مطلقة تمر بسلسلة من المفارقات المضحكة والمواقف الحياتية المختلفة التي تسلط الضوء على قضايا المرأة بأسلوب ممتع.

وتعمل الجهة المنتجة على إنهاء كافة التعاقدات مع أبطال العمل استعدادًا لتحديد موعد بدء التصوير، مما يرفع سقف الترقب لدى جمهور دنيا ومحبي الدراما الرمضانية.

عودة قوية للمسرح بمسرحية "مكسرة الدنيا"



لم تكتفِ دنيا سمير غانم بلفت الأنظار إلى أعمالها الدرامية، بل تخطت ذلك بالإعلان عن عرضها المسرحي المنتظر "مكسرة الدنيا"، الذي سيقام في الفترة من 3 إلى 7 يناير على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض.

تشارك دنيا البطولة مع كل من محمد ثروت وسامي مغاوري، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول شخصية "حلويات"، قائدة فريق السيرك القديم، التي تواجه تحديًا كبيرًا لإنقاذ أرض السيرك من الهدم على يد مالكها الذي يخطط لتحويلها إلى مشروع تجاري.

تفاعل الجمهور وتصدر التريند



احتفال جمهور دنيا بعيد ميلادها لم يكن عاديًا هذا العام، حيث تفاعل محبوها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مبدين حماسهم للأعمال الجديدة التي تستعد لتقديمها، سواء على الشاشة الصغيرة أو على خشبة المسرح.

وتُعد دنيا سمير غانم واحدة من أبرز النجمات التي نجحت في تحقيق توازن بين تقديم أعمال فنية هادفة وممتعة للجمهور، مما يجعلها دائمًا في صدارة الاهتمام الإعلامي والجماهيري.