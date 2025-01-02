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الصور الكاملة.. نيكول سابا وإدوارد ولولا جفان يتألقون فى أضخم حفلات رأس السنة ب "هيلوبوليس الشروق"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الكاملة.. نيكول سابا وإدوارد ولولا جفان يتألقون فى أضخم حفلات رأس السنة ب "هيلوبوليس الشروق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك نجوم الأغنية نيكول سابا  وإدوارد ولولا جفان فى إحياء أضخم حفلات رأس السنة بمصر وبالتحديد داخل نادي هيلوبوليس الشروق بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.


بدأ الحفل قويا مع فقرة المطربة اللبنانية لولا جفان التى افتتحت فقرتها باغنيتها الشهيرة "ما فيش كده" وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرصت على تهنئة الجمهور بالعام الجديد ووجهت كلمة شكر لمنظم الحفل ياسر الحريري على إتاحة فرصة تواجدها وسط الشعب المصري المحبب لقلبها ثم انطلقت لتقدم المزيد من اغانيها الاستعراضية المميزة منها "ايوة اناجامدة وقلبي مقويني"،"شيكولاته" بالإضافة إلى عدد كبير من اغاني راغب علامة وعمرو دياب وداليدا واحمد عدية.

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المطربة اللبنانية لولا جفان

وتزايدت أجواء الاثارة مع صعود إدوارد على خشبة المسرح بصحبة فرقته " زا جيبسيس" التى تضم نجله عازف الجيتار والمطرب مارك والموزع أحمد عادل.

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إدوارد
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وافتتح إدوارد وفرقته حفلهما بأغنيته الشهيرة "ليندا ليندا" التي اشاعات حالة كبيرة من البهجة بعدها قدم عدد من اغاني الأفلام  التي شارك في بطولتها منها " قز قز كابوريا" من " مهمة في فيلم قديم" و"انا أحسن مغني في مصر" من "كباريه"  .. بالاضافة إلى "كاجولوه" لمحمد هنيدي و"شوفت الحيلوة راكبه تاكسي" لثلاثي أضواء المسرح.. واختتم بأغنية "أحسن ناس" لداليدا.. وسط تفاعل غير مسبوق من الجمهور الذي طالبه بتقدم المزيد وعدم مغادرة الحفل.


واختتمت النجمة اللبنانية نيكول سابا الحفل وسط المزيد من هتافات وصيحات الإعجاب التي تعالت مع كل أغنية قدمتها طوال فقرتها التى امتدت لاكثر من ساعة ونصف الساعة وأعربت للجمهور عن حبها لمصر وأنها تعتبر نفسها مصرية منذ بدابة مشوارها الفنى وان هناك رابط كبير بينها وبين شعبها.

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النجمة اللبنانية نيكول سابا


شارك فى إحياء  فقرا الجزء الأول من الحفل ال dj عمرو so  و فرقة بيب مارشينج وعازف الساكسفون شيكو وعازف الكمان باسم بالإضافة إلى سارة هيثم إحدي مواهب نادي هليوبوليس الشروق وتخلل جزئي الحفل فقرة fire works مبهرة اضاءات سماء مدينة الشروق.


وحرص نجوم الحفل علي توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل ليخرج بمواصفات لايف عالمية على رأسهم عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس ومدير النادي محمد عرفه وجميع الأعضاء بالإضافة إلى المنظم ياسر الحريري.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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