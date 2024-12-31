نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مصطفى قمر يحيي حفل رأس السنة في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الميجا ستار مصطفى قمر، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم في أحد الأماكن بمنطقة العجوزة، ومن المقرر أن يقدم باقة من أغانيه المميزة الذي يحبها الجمهور وتنال إعجابهم.



كما يعد مصطفى قمر هو واحد من أبرز نجوم الغناء والتمثيل في مصر والوطن العربي، وأشتهر بصوته العذب وأسلوبه المميز الذي جمع بين الرومانسية والإيقاعات العصرية، حيث بدأ مسيرته الفنية في التسعينيات، وحقق نجاحات كبيرة بأغنيات أصبحت علامات في تاريخ الموسيقى مثل “السود عيونه” و”منايا” و”حبك نار”.

ولم يقتصر نجاح مصطفى قمر على الغناء فقط، بل امتد إلى السينما حيث قدم مجموعة من الأفلام التي لاقت إعجاب الجماهير، مثل “حبك نار” و”أصحاب ولا بيزنس”. استطاع قمر بفضل موهبته وتواضعه أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الجمهور، ليظل أحد الفنانين القلائل الذين حافظوا على شعبيتهم عبر الأجيال.

آخر أعمال مصطفى قمر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، أغنية "صناعة مصرية"، والأغنية من كلمات وألحان محد قاسم، توزيع وسام عبدالمنعم، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.



حيث تم تصوير أغنية "صناعة مصرية" في الأسكندرية مسقط رأس مصطفى قمر، بالتحديد في منطقة المكس.



كلمات أغنية "صناعة مصرية" لمصطفى قمر

لما بيتمختر يتمختر

الهزة تزيد

ييجي 100 ريختر

وأما بيتحرك

بيحرك

في قلوب الناس

وأما بيتدلع بيولع

اهرب احسن

كان غيرك اجدع

دي عينيه الحلوين

تخطف تخطف

احمينا يارب.. يارب الطف

مش ممكن مانبصش بصة ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية

وأما بيتزربن يتزربن

يا خرابي عليه

عصبي يجنن

ولا اما يهدي ويعدي ويقول للأرض مفيش قدي

ما هو زيه جميل

مفيش اثنين

مع أن كتير فيه بنات حلوين

ده في حتة لوحده متربع ويهل علينا

شمس بتطلع

مش ممكن مانبصش بصه ده الغالي الحلو العسلية

وبيعدل كده بإيديه القصة حقه ده صناعة مصرية