القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان النص من بطولة الفنان أحمد امين.

أسماء أبو اليزيد تشارك في مسلسل النص رمضان 2025

وتقدم أسماء أبو اليزيد في مسلسل النص شخصية فتاة تنضم إلى فرقة لمقاومة الإنجليز ضمن أحداث العمل، المقرر عرضه رمضان 2025.

أبطال مسلسل النص

والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تفاصيل مسلسل النص

ويعد مسلسل النص، من نوعية الأعمال الكوميدية المخلوطة بالفانتازيا، ويعود إلى حقبة الاحتلال البريطاني لمصر، ويلعب أحمد أمين خلاله شخصية لص تائب، ويدخل في صراعات عديدة مع تتابع الأحداث.

أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد

ومن ناحية أخرى، تشارك أسماء أبو اليزيد في بطولة مسلسل جديد بعنوان مملكة الحرير مع كريم محمود عبدالعزيز، وتظهر خلاله بشخصية أميرة من زمن قديم، والمسلسل يتناول صراع الأشقاء، ويدور في إطار كوميدي فانتازي، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، ومحمود غريب، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

وتستعد أسماء أبو اليزيد لفيلم الغربان الذي يجمعها بـ عمرو سعد ومي عمر، والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي، يعود بأحداثه إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويشارك في بطولته ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والعمل من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

أخر اعمال أسماء أبو اليزيد

وكان اخر اعمال أسماء أبو اليزيد هي مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل صلة رحم مع إياد نصار، وحققت من خلاله نجاحًا ملحوظًا، وناقش العمل قضية مهمة وهي تأجير الأرحام، والمسلسل من بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، ونبيل نور الدين، وكان من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج تامر نادي.