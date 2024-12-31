إيرادات فيلم الحريفة 2 تتجاوز المليون جنية ليلة أمس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - نجح فيلم الحريفة 2 ، بطولة نور إيهاب، نور النبوي، كزبرة، سليم الترك، أحمد غزي، في جمع إيرادات ضخمة أمس الإثنين وصلت لـ مليون و10 ألاف جنية في دور العرض السينمائي .

وكان احتفل الأبطال بالعرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2 بحضور: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، سليم الترك، المنتج طارق الجنايني .

وحرص أيضًا على حضور العرض الخاص ومساندة نجله، الفنان خالد النبوي، الذي ظهر على ريد كاربت الفيلم رفقه ابنه نور، كما حضر الفنان آسر ياسين برفقة زوجته وأولاده باعتباره ضيف شرف في الفيلم، ولفتت الفنانة إيمان العاصي، الأنظار بحضورها برفقة شقيقها الأصغر وابنتها.

الحريفة 2

فيلم الحريفة 2 يشارك في بطولته كل من: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، دونا إمام، نورين أبوسعدة، سليم الترك، من تأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجنايني.

فيلم الحريفة 2، يعد استكمالا للجزء الأول الذي عرض العام الماضي 2023، وحقق إيرادات ضخمة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

يشارك في الجزء الثاني لـ الحريفة، مجموعة من النجوم الشباب والوجوه الصاعدة، وهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، سليم الترك، عبد الرحمن محمد، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

ويدور الفيلم حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا، ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما في داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

إياد صالح يكشف "للوفد" صعوبات واجهت "الحريفة 2” وحقيقة وجود جزء ثالث

كشف إياد صالح ، مؤلف فيلم الحريفة الجزء الأولي والثاني ، عن الصعوبات التي واجهت فريق العمل أثناء فترة التصوير، وذلك خلال العرض الخاص لـ الحريفة 2 ; الريمونتادا، والذي أقيم أول أمس الثلاثاء بحضور الأبطال والصناع .



وقال إياد صالح النجاح الذي حققه الجزء الأول لـ الحريفة حمسني للعمل على جزء ثاني، إضافة إلى أن الورق كان يسمح بوجود الحريفة 2 ".

وعن حقيقة وجود مشروع لـ الحريفة 3، قال:" التجارب الشبابية دائمًا بتحصد إعجاب جمهور السينما من الشباب، ولكن في البداية تخوفنا بمقارنة الجزء الثاني بالأول وده حمسنا أن يكون الثاني مختلف تماما ومليئ بالأحداث والأفكار الجديدة، وان شاء الله لو حقق نجاح كبير سوف أعمل على جزء ثالث ومن وجهة نظري الورق يسمح بوجوده ".

وأضاف المؤلف إياد صالح، قائلًا:" جزء من أحداث الفيلم اتصور في نادي سبورتينج براغا في البرتغال وده عرضنا لصعوبات كبيرة بسبب التصوير خارج البلاد، لكن الانتاج لعب دورًا هاما في توفير كل السبل لاستكمال وتسهيل مهمة التصوير ".

شهدت ليلة الثلاثاء الماضي، العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2 بحضور جميع أبطاله، وهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، سليم الترك، المنتج طارق الجنايني .

وحرص أيضًا على حضور العرض الخاص ومساندة نجله، الفنان خالد النبوي، الذي ظهر على ريد كاربت الفيلم رفقه ابنه نور، كما حضر الفنان آسر ياسين برفقة زوجته وأولاده باعتباره ضيف شرف في الفيلم، ولفتت الفنانة إيمان العاصي، الأنظار بحضورها برفقة شقيقها الأصغر وابنتها.