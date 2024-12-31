نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حوش الخليفة" و"انتحار معلق" في عروض نوادي مسرح قصور الثقافة بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم عروضها المسرحية المجانية بالموسم الجديد لنوادي المسرح على خشبة مسرح قصر ثقافة الزقازيق، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات، تقديم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "حوش الخليفة" تأليف محمد أباظة، إخراج أحمد عباس، وتدور أحداثه حول رجل يدعي أنه صاحب كرامات لاستغلال زوار المكان، وأصبح له مريدون من كل الأماكن حتى يبدأ الزوار في الوقوع في المصائب والكوارث بسبب وصفاته، وتظهر امرأة تسعى لكشف حقيقته وهي أنه قتل والده ليرثه وقطع لسان أخيه الصغير وقام بادعاء الفضيلة.

العرض بطولة هاني المغربي، فاطمة مصطفى، محمد محسن، إبراهيم الجمال، أميرة طارق، لوچي حسام، مروان أباظة، هايدي السيد، نيرة حسين.

وجاء العرض الثاني بعنوان "الحبل" تأليف الكاتب الأمريكي يوجين أونيل، دراماتورج وإخراج محمد المنسي، وتدور فكرته حول سؤال: ماذا يمكن أن يحدث إن سيطرت عليك بعض الأفكار وجعلتك ضحية لأحداث لم تكتب بعد؟.

أعقب العروض ندوة نقدية حول العرضين، شارك بها المخرج محمد الزيني، الكاتب مجدى الحمزاوي، الكاتبة صفاء البيلي، تحدثوا خلالها عن صناعة السيناريو، ومنطقية العمل، ومناقشة القضايا الاجتماعية في المسرح، وجذب الجمهور لتلقي الحالة، والجرأة في اختيار عناصر العمل، وتناول الأفكار المستهلكة برؤية جديدة، واستخدام الخيال والإبداع لخدمة العمل.

انتحار معلق

وشهد، يوم أمس، ثالث أيام المهرجان تقديم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "انتحار معلق" تأليف ياسر إسماعيل، دراماتورج وإخراج سهر عثمان، العرض يسلط الضوء على لحظة فارقة في حياة شاب يقرر إنهاء حياته عند اتخاذه هذه الخطوة الحاسمة، يجد نفسه عالقًا بين الحياة والموت، حيث يظهر أمامه شريط ذكرياته متجسدًا في شخصيات مختلفة، وتظهر هذه الشخصيات كممثلين للذاكرة، المشاعر، والقرارات التي شكلت مسيرته، كما تحضر شخصيات أخرى تجسد الأشخاص الذين تركوا أثرًا في حياته، من حب غير مكتمل، والعرض ليس فقط محاولة لفهم دوافع البطل، بل هو رحلة وجودية تعيد إحياء حياته أمام عينيه، ليواجه الأسئلة الكبرى: ما معنى الحياة؟ ومن نحن دون ذكرياتنا؟ وهل يمكن أن تمنحنا هذه اللحظة فرصة للتصالح مع الماضي؟.

"انتحار معلق" بطولة عبد الرحمن شلبي، أدهم علاء الدين، كريم هاني، مريم وائل ذكي، محمود يسري، ليديا جورج، عبد الرحمن وفائي، محمد الجندي.

عروض الحادثة

وجاء العرض الثاني بعنوان "الحادثة" تأليف لينين الرملي، وإخراج محمد الجندي، تدور أحداثه حول شخصية "عاصم" وهو شاب مريض نفسي يخطف فتاة يحبها دون أن تعلم بمشاعره، ويحبسها في منطقة نائية ويعزلها عن العالم ويحاول بمختلف الطرق إجبارها على حبه لتصبح هي الأخرى من كثرة تعرضها للضغط والاجبار مصابة بالمرض النفسي الذي يعاني منه، فماذا لو توافرت لها فرصة للهروب هل ستهرب أم تقرر أن تسقيه من نفس كأس العذاب الذي عانت منه.

"الحادثة"، ديكور محمد حسن، إضاءة حسين علي، ملابس حسام عبد الحميد، مكياج عادل عبد السلام، تعبير حركي عبد الرحمن وفائي، إعداد موسيقي مازن أباظة، تنفيذ موسيقي شهاب حسين، مساعد مخرج أحمد عصمت، مخرج منفذ عمر حمدي، بطولة رنا خالد في دور زهرة، وعمر وفيق في دور عاصم، أحمد شعبان في دور نبيل، إيناس مصطفي في دور الفتاة.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من محمود حامد، إبراهيم المهدي، يحيي صبيح، مجدى الحمزاوي، صفاء البيلي، محمد الزينى، وليد فتحي.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، حيث يشارك الإقليم بـ ٢٤ عرضا بفروعه "الشرقية، الدقهلية، دمياط" وتستمر حتى 10 يناير المقبل.

عروض موش الخليفة

ويشارك فرع ثقافة الشرقية بعروض "موش الخليفة" إخراج أحمد عباس، "الحبل" إخراج محمد المنسي، "الحادثة" إخراج محمد الجندي، "انتحار معلق" إخراج سهر عثمان، "الزيبق" إخراج ولاء ذكي، "المشنقة" إخراج رضا عواد، "من أكل البازلاء" إخراج أحمد بلطة.

بينما يشارك فرع ثقافة دمياط بعروض "لا تشعل الضوء" إخراج خالد حامد زكي، "نص الدائرة" إخراج عدنان علاء الدين، "لحظة فارقة" إخراج نور العباسي.

عروض أرماد

ويقدم فرع ثقافة الدقهلية عروض "أرماد" إخراج أحمد مصطفي، "المسوخ" إخراج نيرة فهمي، "سيرة الأراجوز" إخراج مصطفى عادل، "نزهة في مدينة المعركة" إخراج إبراهيم غزل، "الحاجز الأخير" إخراج مصطفى مجدي، "الدم المحرم" إخراج يوسف صبري، "ثلاثة فساتين" إخراج يوسف أبو العينين، "انتحار معلق" إخراج محمود الزيني، "هذه لوحتي" إخراج طارق إيهاب، "المحطة الأخيرة" إخراج علاء عسكر، "الباب" إخراج محمد محروس، "لم تكن الشخص ذاته" إخراج إسلام محسن.