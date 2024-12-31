المهن السينمائية تنعي بشير الديك وتعلن موعد عزائه

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت نقابة المهن السينمائية الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك، الذي توفي اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، عن عمر يناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض، وذلك في بيان رسمي أعربت فيه عن حزنها لفقدان أحد أعمدة السينما المصرية.

الراحل بشير الديك

وجاء في بيان النقابة: "بكل الحزن والأسى، تنعي نقابة المهن السينمائية الكاتب الكبير بشير الديك، وندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان".

موعد جنازة بشير الديك



وأوضحت نقابة المهن السينمائية أن مراسم جنازة الراحل ستُقام اليوم في مدافن العائلة بقرية الخياطة بمحافظة دمياط، على أن يقام العزاء يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير 2025، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بقاعة الوهاب.

معلومات عن بشير الديك



بشير الديك يُعتبر من أعظم كتاب السيناريو في مصر والعالم العربي، حيث قدّم أعمالًا خالدة في السينما التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية برؤية فنية متميزة.

تميز بشير الديك بجرأته في الطرح وقدرته على تحويل القضايا الاجتماعية والسياسية إلى دراما مثيرة تحمل رسائل عميقة. تعاون مع عمالقة التمثيل مثل نادية الجندي ونبيلة عبيد وأحمد زكي، وكان صديقًا مخلصًا للفنانين الذين عملوا معه، حيث عُرف بذكائه وحرفيته العالية.

يذكر أن الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك توفي عن عمر يناهز 75 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا ساهم في تشكيل ملامح السينما المصرية.