وزير الثقافة يعلن تفاصيل احتفالية ”يوم الثقافة المصرية” وآلية اختيار المكرمين خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - د. أحمد فؤاد هنو: تكريم أكثر من 70 رمزًا من مختلف المجالات الثقافية والفنية ورموز من الراحلين خلال العام.

وزير الثقافة: مصر غنية بمبدعيها والأسماء التي سيتم تكريمها ليست كل الأسماء التي تستحق التكريم.

وزير الثقافة: حرصنا على أن تنبع الترشيحات من المثقفين أنفسهم عبر النقابات الفنية ولجان المجلس الأعلى للثقافة

وزير الثقافة: هذه السنة تُعد نقطة البداية ونتطلع إلى تكرار هذه الاحتفالية في يناير من كل عام

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن تفاصيل احتفالية "يوم الثقافة المصرية"، المقرر تنظيمها سنويًا في شهر يناير لتكريم المبدعين والرموز الفكرية الذين أثروا الحياة الثقافية المصرية على مدار العام، إضافة إلى تكريم أسماء عدد من الراحلين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وأكد وزير الثقافة أن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز قيم الإبداع والاحتفاء بالمثقفين والمبدعين المصريين الذين قدموا إسهامات بارزة في مختلف المجالات الثقافية. كما أشار إلى حرص الوزارة على إشراك المثقفين والمفكرين في ترشيح المكرمين، حيث استندت الترشيحات إلى توصيات لجان المجلس الأعلى للثقافة والنقابات الفنية والمهنية.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الدورة الأولى من الاحتفالية ستشهد تكريم أكثر من 70 شخصية بارزة ممن أثروا الحياة الثقافية المصرية خلال عام 2024، إلى جانب تكريم أسماء رموز رحلت خلال العام.

وتشمل المجالات التي تمثلها لجان المجلس: الفنون التشكيلية، العمارة، الموسيقى، المسرح، السينما، الشعر، الرواية، الدراسات الأدبية، الترجمة، ثقافة الطفل، وكذلك مجالات التاريخ، الجغرافيا، الآثار، علم النفس، التربية، علم الاجتماع، الفلسفة، القانون، الملكية الفكرية، الكتاب والنشر، الإعلام، الثقافة الرقمية، وثقافة الشباب.

وأضاف وزير الثقافة أن هذا الحدث يمثل خطوة أولى نحو إنشاء تقليد سنوي للاحتفاء بالمتميزين من أبناء الوسط الثقافي في يناير من كل عام، مشيرًا إلى أن الأسماء المكرمة ليست سوى جزء صغير ممن يستحقون التكريم في مصر التي تزخر بالمبدعين في شتى المجالات.

وتابع: في كل مجال سنجد المئات والآلاف ممن يستحقون التكريم بجدارة، ولكننا نعتبر الأسماء التي سيتم تكريمها الأسبوع القادم بمثابة ممثلين لكل المتميزين في مجال عملهم، وستكون هذه الاحتفالية فرصة لتسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة، والتشجيع على المزيد من الإبداع والابتكار في مختلف المجالات الثقافية.

ودعا وزير الثقافة المثقفين والإعلاميين لحضور حفل التكريم المقرر إقامته يوم الأربعاء 8 يناير 2025 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية ستكون مناسبة للاعتزاز بثقافتنا الوطنية، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع، مشيرًا إلى أن احتفال عام 2024 سيكون البداية لتقليد نتطلع أن يتطور ويستمر، ويتوسع ليشمل المزيد من المبدعين في مجالات الثقافة والفنون، في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن الوزارة ستحرص كل عام على تلقي مقترحات تطوير الفكرة والحفاظ على استمراريتها.

واختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو بتوجيه الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة، من رؤساء وأعضاء لجان المجلس والنقابات الفنية، إلى الإعلاميين الذين يُعتبرون شركاء أساسيين في إيصال الرسالة الثقافية.