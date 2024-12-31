وفاة الكاتب الكبير بشير الديك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - توفي الكاتب الكبير بشير الديك، بعد رحلة صراع مع المرض، عن عمر يناهز 80 عامًا، قدم من خلالها عشرات الأعمال التى اثرت الفن المصري .

وكان بشير الديك قد تعرض الي وعكة صحية و دخل في شبة غيبوبة كاملة وتم نقله إلى العناية المركزة.

ولد في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما .

ومن ابرز اهم الكاتب الراحل الأرهاب ، شبكة الموت ، أيام الغضب ، الحريف ، النمر الأسود ، سواق الاتوبيس ، موعد علي العشاء .