الماجستير للباحثة أمل النعمان من جامعة صنعاء

الماجستير للباحثة أمل النعمان من جامعة صنعاءنالت الباحثة أمل محمد عبدالله محمد النعماني درجة الماجستير بتقدير ممتاز من قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة صنعاء عن رسالتها الموسومة بـ"استخدام المنظمات غير الحكومية للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالاحتياجات الإغاثية للمستهدفين" دراسة مسحية "للمضمون والجمهور".

وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم: من الأستاذة: أ.د علي أحمد اليزيدي الحاوري، جامعة الحديدة، مناقشاً خارجياً - رئيساً.

أ.د صالح محمد علي حميد، جامعة صنعاء، المشرف الرئيس - عضواً.

أ.م.د عبدالله علي الزلب، جامعة صنعاء - مناقشاً داخلياً - عضواً.

وقد أشادت اللجنة خلال المناقشة بالباحثة وبالجهد التي بذلته لإجراء الدراسة وبالتوصيات التي قدمتها، مشيرةً إلى أنها من الدراسات التي سيستفاد منها مسقبلاً.

حضر المناقشة الدكتور حسين جغمان نائب عميد كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا، والدكتورة سامية الأغبري، الأستاذة بقسم الصحافة، وعدد من الباحثين وطلاب الكلية.