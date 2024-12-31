انت الأن تتابع خبر أنجلينا جولي وبراد بيت يعلنان طلاقهما رسمياً بعد 8 سنوات! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصلت الممثلة العالمية أنجلينا جولي إلى تسوية طلاق من زوجها الممثل العالمي براد بيت بعد ثماني سنوات من الإنفصال.



وأكد المحامي الخاص بأنجلينا جيمس سيمون أن الزوجان توصلا أخيراً إلى إتفاق.

وجاء في بيان المحامي: "منذ أكثر من 8 سنوات، تقدمت أنجلينا بطلب الطلاق من السيد براد بيت. تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي شاركوها مع بيت، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلاتهما. هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل 8 سنوات. بصراحة أنجلينا مرهقة، لكنها تشعر بالارتياح لأن هذا الجزء قد انتهى".