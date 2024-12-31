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أحمد جودة - القاهرة - بعد وفاة بشير الديك..محطات من رحلته الفنية وحياته الشخصية

توفي الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك عن عمر يناهز 75 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا ساهم في تشكيل ملامح السينما المصرية، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية ملامح من حياة السيناريست الكبير بشير الديك.

السيناريست بشير الديك

وُلد الديك عام 1949 وبدأ مسيرته كأديب وكاتب سيناريو مبدع يُعبّر عن قضايا مجتمعه بواقعية وإنسانية.

أبرز أعماله

قدم بشير الديك نحو 50 فيلمًا و13 مسلسلًا، تعاون خلالها مع كبار المخرجين مثل عاطف الطيب ومحمد خان، كانت أعماله دائمًا تمزج بين البعد الإنساني والطرح الاجتماعي، ومن أشهرها:

فيلم "الحريف" مع الزعيم عادل إمام، الذي يُعد علامة فارقة في مسيرته، حيث تناول حياة البسطاء في المجتمع.

فيلم "موعد على العشاء"، أحد أبرز التعاونات مع المخرج محمد خان.

أعمال درامية مأخوذة عن الواقع، مثل "ضد الحكومة"، الذي ناقش قضايا الفساد.





بصمته المميزة

تميز بشير الديك بجرأته في الطرح وقدرته على تحويل القضايا الاجتماعية والسياسية إلى دراما مثيرة تحمل رسائل عميقة. تعاون مع عمالقة التمثيل مثل نادية الجندي ونبيلة عبيد وأحمد زكي، وكان صديقًا مخلصًا للفنانين الذين عملوا معه، حيث عُرف بذكائه وحرفيته العالية.

بشير الديك

حياته الشخصية

كان بشير الديك شخصية مثقفة ومتواضعة، تُحيطها إنسانية عميقة، أسس شركة إنتاج سينمائية مع محمد خان وعاطف الطيب، إلا أن الشركة قدمت فيلمًا واحدًا فقط، ورغم ذلك، كان الديك دائمًا يؤمن بتقديم أعمال تعكس الواقع المصري وتناقش قضاياه.

برحيله، فقدت السينما المصرية واحدًا من أعمدتها الذين أسهموا في نهضتها وتركوا بصمة خالدة ستظل شاهدة على عبقريته.