نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة صلاح رشوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان صلاح رشوان، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1950، ورحل عن عالمنا في 20 فبراير 2017، رحل بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل صلاح رشوان.

صلاح رشوان

نبذة عن حياة صلاح رشوان

ولد صلاح رشوان 31 ديسمبر 1950، عمل في المسرح والتلفزيون وحاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وتوفي في باريس، بعد صراع مع المرض، هذا وقد اختار فرنسا للعلاج نتيجة حبه الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية، توفى رشوان في 20 فبراير عام 2017 عن عمر يناهز 66 عاما، بدا مسيرته الفنية بالعمل في التلفزيون والمسرح والسينما في أدوار ثانوية مساعدة، وكانت غالبا أدوار الشاب المستقيم، ولكنه وجد نفسة أكثر في مسلسلات التلفزيون وسهراته، ومن اهم أعماله التلفزيونية (محمد رسول الله، القضاء في الإسلام، يوميات ونيس، المال والبنون، أين قلبي)، ومن أهم أفلامه (وتالتهم الشيطان، أهل القمة، الطاووس، قلب الليل).

أبرز الأعمال الدرامية للفنان صلاح رشوان

وشارك صلاح رشوان في العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرز تلك الأعمال: شطرنج، الدجال، كيكا على العالي، ميراث الريح، ربيع الغضب، البحر والعطشانة، طيري يا طيارة، الخواجة عبد القادر، لحظة ميلاد، الهاربة، الجماعه، أنا قلبي دليلي، دموع في نهر الحب، مشاعر في البورصة، ابن الأرندلي، أغلى الناس، مسك الليل، بنات في الثلاثين، عسكر وحرامية، جامعة بابا، الدالي، امرأة فوق العادة، حكايات المدندش، على باب مصر، عايش في الغيبوبة، الحب بعد المداولة، لا أحد ينام في الأسكندرية، نور الصباح، قلب الدنيا، عفريت القرش، حارة الزعفراني، أحلام لا تنام، الظاهر بيبرس، سوق الزلط، ينابيع العشق، أحلام عادية، الشارد، ورد النيل، على نار هادئة، سلالة عابد المنشاوي، عيش أيامك، الإمام النسائي، إمرأة من نار، وهج الصيف، ملاعيب شيحا، ثورة الحريم، فارس الرومانسية، أنوار الحكمة، تعالى نحلم ببكره، خان القناديل، فارس العرب سيف الدين الحمداني، أين قلبي، قاسم أمين.



أبرز أعمال صلاح رشوان السينمائية

كما شارك "رشوان" في العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرزها: الشرف، الحكاية دول حكاية، قلب الليل، الرجل الصعيدي، عندما يبكى الرجال، الطاووس، أهل القمة، وتمضي الأحزان، وثالثهم الشيطان، الصعود إلى الهاوية.