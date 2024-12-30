وزارة الثقافة تعلن موعد الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة علي إطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب خلال الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر 2025 المقبل.



وزير الثقافة

أبرز تصريحات وزير الثقافة

وقال وزير الثقافة:: لن تتوقف عند دعم الانشطة الثقافية والفنية بل تسهم الوزارة في إطلاق مهرجانات تقدم ألوانا سينمائية مختلفة ونوعية مثل الغردقة لسينما الشباب.



وأعلن وزير الثقافة دعمه الكامل لجميع المهرجانات المصرية التي تقدم صورة حقيقية للفن والإبداع المصري وتلقي الضوء على المواهب في شتى مجالات صناعة الفيلم.



السيناريست محمد الباسوسي

من جانبه قال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان: أن الدورة الثالثة تحفل بالعديد من المفاجأت السينمائية العربية والأجنبية خاصة وأن المهرجان إكتسب خلال دورتيه السابقتين رصيدًا كبيرًا دوليًا مايضع مسئولية كبيرة علينا كإدارة للمهرجان للإستمرار في تحقيق الأمال والطموحات التي أطلقنا المهرجان لتحقيقها .



وأضاف أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب هو المهرجان النوعي الأول الخاص بأفلام الأجيال الشابة الواعدة من صناع السينما، موضحًا أن المهرجان يتضمن مسابقات للفيلم الروائي، والوثائقي الطويل والقصيروالتسجيلي، ومشروعات التخرج بالنسبة للطلبة الدارسين في الكليات، والمعاهد السينمائية المتخصصة.



الكاتب الصحفي قدري الحجار

من جانبه، قال الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان إن أسبوعًا كاملً من الأنشطة السينمائية المختلفة يوفرها المهرجان لجمهوره، ورواده من عروض سينمائية، وندوات مختلفة وورش لصناعة الافلام تناقش وتحلل وتضع نقاط مضيئة في طريق الواعدين والمواهب بهدف نقل وتبادل الخبرات السينمائية.



وأشار إلى أن المهرجان سيطلق منصة لدعم الأفكار والمشروعات السينمائية التي تستحق أن تخرج إلى النور عن طريق لجنة تحكيم لإختيار هذه الأعمال، وتوفير الدعم المادي لإنتاجها عن طريق عدد من المساهمين والرعاة لها.