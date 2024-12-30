اليوم.. سامح الصريطي يتلقى واجب العزاء في شقيقته بمسجد عمر مكرم

القاهرة - محمد ابراهيم - يستقبل الفنان سامح الصريطي، اليوم الإثنين، عزاء شقيقته الراحلة نفيسة الصريطي، في مسجد عمر مكرم، التي وافتها المنية، أول أمس السبت،وشيعت أمس الأحد الجنازة من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر.

سامح الصريطي

وفاة شقيقة سامح الصريطي

والجدير بالذكر أن سامح الصريطي، أعلن خبر وفاة شقيقته، من خلال منشور له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الأم، الأخت، الصديقة، الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء، وتوقفت الحروف عن التعبير نسألكم الدعاء".

آخر أعمال سامح الصريطي





وكان آخر ظهور للفنان سامح الصريطي في مسلسل "جميلة"، الذي يحقق نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة. يُعد هذا العمل الفني من الأعمال البارزة في الموسم الحالي، حيث تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، ويُسلط الضوء على قضايا شائكة مثل مشاكل الميراث والأزمات الزوجية.



تقوم الفنانة ريهام حجاج بدور البطولة في العمل، ويُعرض المسلسل الذي يشارك فيه سامح الصريطي بدور مميز، إلى جانب مجموعة من النجوم الكبار مثل سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، هاني عادل، وأحمد وفيق.