الثقافة تواصل فعاليات ”ملتقى فنون البادية الثامن” بالشلاتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - شهد قصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر استمرار فعاليات "ملتقى فنون البادية الثامن"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم أبناء المحافظات الحدودية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وتستمر فعالياته حتى 30 ديسمبر الحالي.

شهد اليوم الثاني حضور اللواء محمد البنا رئيس مجلس مدينة الشلاتين، ومحمد رجب مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وعبد الوهاب الحضري من الإدارة العامة لثقافة القرية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

انطلقت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاه فقرة إنشاد ديني للأطفال قدمها محمود الضوي وأحمد محمود الضوي، مع قصيدة "قمرا سيدنا النبي"، واستمرت الأمسية مع الطفلة الشاعرة حنين جاد الكريم، التي ألقت قصيدة بعنوان "من حلايب لشلاتين وحدربه وأبو رماد"، كما أبدع الشعراء مصطفى محمود، وعلي ياسر بقصائد "شلاتين" و"عزة النفس" باللغة البدوية.

تحدث أشرف أحمد يوسف عن "مجهودات الدولة في حلايب وشلاتين"، حيث استعرض مشروعات تنموية مثل تأسيس مركز الإعلام بالشلاتين وميناء الصيد، وتوفير البنوك الوطنية، إلى جانب مشروع وادي الحوضين بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية العالمية (الفاو).

وقدمت فرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق مجموعة من الاستعراضات التي تعبر عن التراث البدوي، مثل "رقصة العصاية، رقصة الفلاحين، أهلاً وسهلاً، رقصة نوبي، الرفيحي، ورقصة الصيادين".

فى ختام اليوم، تم تكريم عدد من المشاركين لدورهم البارز في إنجاح الفعاليات، ومنهم أشرف أحمد، الشيخ وليد عبد الدايم العناني، سلوى عبد اللاه النصرابي، برلنتي أنور حسن، مدينة مصطفى حسين، بدوي نصر الدين، وغادة محمود حسين.

واستمرت الورش الفنية المصاحبة للملتقى، ومنها ورشة فنون تشكيلية تحت إشراف المدربة برلنتي أنور حسن، ورشة خوص للمدربة فتحية محمد، وورشة خوص مغربي مع سلوى صابر، ورشة طباعة تدريب سحر محمد، تصميم جدارية تدريب أشرف عبد الرحيم عبد الجواد، ورشة ألعاب شعبية مع عوض الله كرار، تضمنت لعبة "توبك" و"بوبشلين"، بالاضافة إلى ورشة حكي قدمتها سلوى عبد اللاه عن "شلاتين وحلايب"، حيث تحدث أهالي المنطقة عن حبهم للحياة الصحراوية والطبيعة الخلابة التي تدفعهم للذهاب إلى الأودية الجبلية.