جولة للأطفال بمركز الحضارة والإبداع ضمن أنشطة قصور الثقافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - استقبل مركز الطفل للحضارة والإبداع، عددا من أطفال روضة السيدة زينب، في جولة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

تعرف الأطفال خلال الزيارة على أهمية نهر النيل، ودوره في نشأة الحضارة المصرية القديمة، وأثره في تطور المجتمع الزراعي والصناعات الأولية في مصر.

أعقب ذلك مشاهدة فيلم تسجيلي عن مراحل تطور الزراعة والتقنيات المستخدمة عبر العصور.

كما استمتع الأطفال ببعض الألعاب الذهنية كالبازل، بالإضافة إلى التعرف على حياة النبلاء في مصر القديمة، وأشهر أزيائهم وبعض طقوس معيشتهم.

واختتمت الفعاليات بمجموعة من الورش الفنية والحرفية منها تصميم بطاقات تهنئة بالعام الجديد باستخدام الكانسون الملون تدريب الفنانتين فاطمة تمساح ونجوى إبراهيم، عمل مجسم لبابا نويل بتقنية الكولاچ تنفيذ سارة علي، مشغولات يدوية بخامات معاد تدويرها تنفيذ مشيرة نجيب، بالإضافة إلى ورشة تصميم إكسسوارات وتعليم أساسيات التريكو والكروشيه تدريب مها رشدي.

أقيمت الجولة بإشراف د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف على المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، وفي إطار برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د. دينا هويدي، وجهاز روضة السيدة زينب، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، في سياق برامج العدالة الثقافية وبناء الإنسان.