أحمد جودة - القاهرة - وائل جسار ينعي أحمد عدوية: ستظل أعماله خالدة

ببالغ الحزن والأسى، نعى الفنان وائل جسار وفاة نجم الأغنية الشعبية المصرية أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة أثرت الأجيال بأعمالها المميزة، وذلك بعد مرور سبعة أشهر فقط على وفاة زوجته.

منشور وائل جسار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك

كتب جسار عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":

"ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الفنان الكبير أحمد عدوية، رمز الأغنية الشعبية المصرية، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإبداع الفني أثرت أجيالًا عديدة.. ستظل أعماله خالدة في قلوب محبيه، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون."

من خلال هذا المنشور أكد وائل على مكانة عدوية كرمز للأغنية الشعبية، مشيرًا إلى إرثه الفني الخالد الذي سيظل حاضرًا في ذاكرة محبيه.

محمد عدوية ينعي والده

محمد عدوية نعى والده الفنان أحمد عدوية برسالة مؤثرة قائلًا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب...حنون القلب، جابر الخواطر"، معبّرًا عن حزنه الكبير لفقدانه.

آخر أعمال أحمد عدوية

جدير بالذكر أن أحمد عدوية، أحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية، كان قد طرح آخر أعماله الغنائية بعنوان "على وضعنا"، وشارك فيها بالغناء مع نجله محمد عدوية والفنان محمد رمضان. الأغنية من كلمات أمير شيكو، ألحان ديزل وعبده الصغير، وتوزيع ديزل، والكليب من إخراج حسام الحسيني.