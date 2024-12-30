لميس الحديدي تنعي ملك الأغنية الشعبية: "رحل صاحب الكركشندي والسح الدح أمبو"

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أحمد جودة - القاهرة -

نعت الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، الفنان أحمد عدوية الذي رحل عن عالمنا، تاركًا وراءه إرثًا غنائيًا ضخمًا في تاريخ الأغنية الشعبية المصرية والعربية.

وقالت لميس في تعليقها: "رحل أحمد عدوية.. رحل ملك الأغنية الشعبية الذي غضب منها المثقفون في التسعينيات وأنصفه نجيب محفوظ".

وأضافت: "رحل صاحب كركشندي، وبنت السلطان، واحنا معلمين، وزحمة يا دنيا، والسح الدح امبو، وعشرات الأغانى التي كانت في وقتها تعبر عن تلك المرحلة واعتبرها كثيرون تمثل 'هبوطًا في الذوق العام'. واليوم، أصبحت هذه الأغاني من أهم الأيقونات الشعبية في العالم العربي."

لم تقتصر كلمات لميس على مجرد نعي الفنان الراحل، بل حملت في طياتها إشارة إلى التحولات التي مرت بها الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي، إذ أكدت أن أحمد عدوية لم يكن مجرد فنان، بل كان رمزًا ثقافيًا يعبر عن جيل كامل. ففي وقت من الأوقات كانت أغانيه تمثل تحديًا للمثقف والمجتمع الراقي، لكنها الآن أصبحت جزءًا من الذاكرة الموسيقية التي لا يمكن تجاهلها.

رحل أحمد عدوية عن دنيانا، لكن أغانيه ستظل حية في القلوب والذاكرة الشعبية لعقود قادمة، وستبقى في طليعة الفن الذي استطاع أن يعبر عن نبض الشارع بكل ما فيه من تفاصيل وأحلام وآلام.