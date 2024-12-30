وائل جسار ينعي وفاة أحمد عدوية: "ستظل أعماله خالدة في قلوب محبيه"

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أحمد جودة - القاهرة -

نعي المطرب اللبناني وائل جسار، نجم الأغنية الشعبية المصري أحمد عدوية، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد رحلة طويلة من الإبداع الفني. جاء ذلك بعد 7 أشهر فقط من وفاة زوجته، ما جعل هذا الفقد مؤلمًا بشكل مضاعف على عائلة الفنان الراحل ومحبيه.

وكتب وائل جسار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الفنان الكبير أحمد عدوية، رمز الأغنية الشعبية المصرية، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإبداع الفني أثرت أجيالًا عديدة.. ستظل أعماله خالدة في قلوب محبيه، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون."

أحمد عدوية، الذي يعتبر أحد أبرز رموز الأغنية الشعبية في مصر، سطع نجمه في السبعينات بعد أن قدم أغاني أصبحت أيقونات في الثقافة المصرية، مثل "يا فاتن" و"إنت عمري" و"ما تحبنيش".

ورغم مرور السنوات، لا تزال أغانيه تحظى بشعبية كبيرة بين مختلف الأجيال.

تعتبر وفاة أحمد عدوية خسارة فادحة للموسيقى الشعبية المصرية، خاصة أن أعماله قد أسهمت في رسم ملامح هذا النوع من الغناء وشكلت جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الموسيقية لمصر والعالم العربي.