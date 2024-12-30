نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تتألق في موسم الرياض وتطلب الدعاء: 'أثق أن القادم أجمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة مفعمة بالطاقة الإيجابية، أرفقتها برسالة صادقة ومؤثرة. ظهرت هالة وهي ترتدي ملابس شتوية مميزة وسط أجواء ثلجية ساحرة، وأعربت عن امتنانها العميق لنجاحها في موسم الرياض، قائلة: "الحمد لله على الصحة والستر والرضا... ربنا كشف لي أصدقاء عظماء وناس ثانية مدعين صحيح للسنة دي."

وأوضحت هالة صدقي أنها تعيش لحظات استثنائية هذا العام مليئة بالإنجازات والنجاحات، مشيدة بدور فريق العمل والمخرج محمد سامي، مؤكدة أنها "تأتي دائمًا على خير فقط بدعواتكم ودعمكم."

كما وجهت رسالة شكر لجمهورها على دعمهم المتواصل، الذي وصفته بـ"الطاقة الإيجابية" التي تمنحها القوة للاستمرار.

وفي ختام رسالتها، طلبت هالة من متابعيها الدعاء لها بالخير قائلة: "كل سنة وانتوا بألف خير وأفضل دائمًا عند حس ظنكم."

تأتي هذه المشاركة بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها هالة صدقي في الفترة الأخيرة، مما يجعلها واحدة من أبرز الفنانات التي لفتت الأنظار هذا العام في مختلف الفعاليات الفنية.