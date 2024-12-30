نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رسالة غامضة من إيناس عز الدين تُشعل مواقع التواصل: اتهامات بالنفاق والكشف عن المستور" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



في منشور ناري ومثير للجدل، أثارت المطربة إيناس عز الدين حالة واسعة من الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كتبت رسالة حادة على حسابها الشخصي عبر فيسبوك، توجه فيها اتهامات لشخص مجهول، مستخدمة عبارات قاسية وصريحة.

وجاء في الرسالة: "جه اليوم اللي الناس تعرف حقيقتك فيه وتتذاع علانية، ويقعدوا يتفرجوا ويسمعوا وإنتِ بتتاخدي غسيل ومكواه بيتقالك بكل صراحة، ما تخليناش نفتحلك ورقك المتداري زي ما عملتي في ناس كتير علشان تطلعي ترند وتعملي مشاهدات ونجاح".

وأضافت عز الدين: "قطعتي في لحم ناس واتهمتيهم بما ليس فيهم زي ما متعودة دايماً على الشو الرخيص والفضايح بس كله بيلف يلف ويترد... دي كارما يا ماما".

واختتمت رسالتها بعبارة مثيرة للجدل: "كما تُدين تُدان".

المنشور، الذي لم يتضح بعد هوية الشخص المقصود به، فتح الباب أمام التكهنات بين متابعي الفنانة، حيث انقسمت الآراء حول دوافعها لنشر هذه الكلمات الصريحة. البعض اعتبر أن عز الدين تخوض تصفية حسابات شخصية مع أحد معارفها في الوسط الفني، بينما رأى آخرون أنها قد تكون تقصد ظاهرة عامة يعاني منها الفنانون بشكل عام.

ردود الفعل لم تتوقف عند الجمهور فقط، بل انتشرت التعليقات بين زملاء الفنانة في الوسط الفني، حيث التزم البعض الصمت، فيما علق آخرون بشكل مبطن. لم يصدر أي تصريح رسمي من إيناس عز الدين يوضح تفاصيل رسالتها، وهو ما زاد من حالة الغموض.

يُذكر أن إيناس عز الدين ليست غريبة عن الأضواء المثيرة للجدل، حيث اعتادت أن تثير النقاش بمنشوراتها الجريئة والمباشرة، وهو ما جعلها واحدة من الشخصيات الأكثر جدلاً على الساحة الفنية.