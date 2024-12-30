أحمد جودة - القاهرة - طرح البرومو التشويقى لمسلسل "سراب" للفنان خالد النبوى

طرحت منصة عرض المسلسل البرومو التشويقي لمسلسل "سراب" الذي سيُعرض في يناير لعام 2025، والذي يجسد فيه الفنان خالد النبوي شخصية جديدة كليًا في دور "طارق حسيب". وبرز البرومو كإثارة كبيرة للجمهور، حيث أظهر خطوط درامية مشوقة، تجذب محبي النبوي الذين اعتادوا على تنوع أدواره وقدرته على تقديم شخصيات مميزة.

طاقم عمل مسلسل سراب للفنان خالد النبوي

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك النبوي في البطولة كل من يسرا اللوزي، هاني عادل، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، ودياموند بوعبود، وسيتم عرضه على إحدى المنصات في السابع من يناير المقبل.

آخر الأعمال الدرامية للفنان خالد النبوي

الفنان خالد النبوي قدم في موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "إمبراطورية ميم"، والذي حاز على إعجاب جمهور واسع، وهو مسلسل إجتماعي دارت أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، وكان واحد من أبرز المسلسلات المنافسة في موسم رمضان الماضي.

أبطال مسلسل امبراطورية ميم

شارك في العمل عدد من النجوم البارزين مثل حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، والطفل آدم وهدان، بالإضافة إلى ضيفة الشرف سلاف فواخرجي. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.