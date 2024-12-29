بعد الكشف عن هويته.. معلومات عن المطرب تووليت بعد إثارته الجدل والعديد من التكهنات حول هوية المطرب المقنع تووليت واتجاه الكثيرين إلى أنه عبدالله نجل ال إقرأ المزيد

بعد إثارته الجدل والعديد من التكهنات حول هوية المطرب المقنَّع "تووليت"، واتجاه الكثيرين إلى أنه عبدالله نجل الفنان عمرو دياب قبل أن يكشف عن نفسه.

خلال الأيام القليلة الماضية، عاد تووليت، وتصدّر ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعدما كشف عن هويته الحقيقية خلال حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية بمزاولة الغناء؛ ليظهر أمام لجنة النقابة بشخصه من دون القناع الذي أخفى ملامحه، وهو الفنان محمد خفاجي.

معلومات عن محمد خفاجي

- تووليت، اسمه الحقيقي هو محمد خفاجي، بدأ العزف على آلة الجيتار منذ أكثر من 12 عاماً.

- بدأت شهرته وهو في الجامعة بعد مشاركة مروان بابلو جزءاً من أعماله التي قام بتوزيعها؛ حيث بدأ بالترويج لنفسه من خلال تصوير مقاطع "ريلز" وهو يقوم بتوزيع الأغنيات الشهيرة بالجيتار.

- قام خفاجي بتلحين وتوزيع لعدد من مطربي الراب، أبرزهم: ويجز، ومروان بابلو.

- وقد لجأ محمد خفاجي للقناع، كنوع من أنواع الدعاية لنفسه، من أجل معرفة الناس به فقط لفنه، ولعدم مقارنته بأيّ شخص آخر.

يُذكر أن الفنان تووليت فاز بجائزة الفنان الأكثر صعوداً، ضمن حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، والذي انطلقت فعاليته بالعاصمة السعودية الرياض بمركز الملك فهد الثقافي ضمن "أسبوع الرياض الثقافي".

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة الفنان الأكثر صعوداً مجموعة من كبار النجوم في عالم الغناء، وهم: عمرو دياب، أنغام، تامر عاشور، الشامي، وتووليت.