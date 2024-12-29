نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر يوجه رسالة رومانسية لزوجته: “مش بس التفاصيل ده كل حاجة في الدنيا أحلى بوجودك فيها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة رومانسية احتفالًا بالعام الجديد، شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره برسالة مليئة بالحب والتقدير لزوجته عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.



كتب زاهر: “مش بس التفاصيل ده كل حاجة في الدنيا أحلى بوجودك فيها، أنتي من غيرك مش عارف ازاي كنت ممكن أكمل، أنتي أحلى حاجة في حياتي، سنة جديدة إن شاء الله سعيدة بوجودك جنبي ربنا يحفظك ليا، بحبك.. 2025".

منشور الفنان أحمد زاهر



لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من محبي أحمد زاهر، الذين أشادوا بعلاقتهما القوية والمليئة بالمودة والاحترام، متمنين لهما عامًا جديدًا سعيدًا مليئًا بالحب والنجاح.



أحمد زاهر ودراما رمضان 2025

والجدير بالذكر أن أحمد زاهر يشارك في السباق الرمضاني لعام2025، بمسلسل "سيد الناس"، الذي يشارك في بطولته إلهام شاهين، وبشرى، وعمرو سعد، وغيرهم من الفنانين والعمل من إخراج محمد سامي.



آخر أعمال الفنان أحمد زاهر



يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

طاقم عمَل مسلسل "محارب"



يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.

