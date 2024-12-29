نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لـ أروي جودة من سويسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة أروي جودة جمهورها ومتابعيها بصورة من أحدث ظهور لها وهى تحتفل بأجواء رأس السنة.

أحدث ظهور لـ أروي جودة

وظهرت أروي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها علي موقع انستجرام، برفقة خطيبها فى أجواء مليئة بالرومانسية.

أروي جودة في سويسرا

وكتبت أروي علي صورتها مع خطيبها أثناء استمتعها بالأجواء رأس السنة، معلقة: “من سويسرا مع الحب”.

زواج أروي جودة

ومن المقرر أن تحتفل أروي جودة بزفافها على خطيبها الإيطالي خلال الأشهر المقبلة بعد إنتهاء الإجراءات الروتينية في السفارات، وأكدت أروى جودة أن خطيبها اعتنق الدين الإسلامي بعد زيارة إلى الأزهر، الأوراق القانونية هي السبب الرئيسي وراء تأخير موعد الزواج، مما علق الكثير من آمالهما في التقدم نحو الخطوة المقبلة.

اخر اعمال أروي جودة

وكان اخر اعمال أروي جودة مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي عُرض في رمضان 2024، وحقق المسلسل نجاح كبير، حيث كان من بطولة مي عمر وأحمد زاهر ومن إخراج محمد سامي، وتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول محامية تدعى “نعمة السيد”، والتي تحاول نصرة المظلومين، وإعالة زوجها، لكنه يقوم بخيانتها مرارا وتكرارا، ويحاول قتلها مرات عديدة.

مسلسل "حرب نفسية" الذي تدور أحداثه حول رحلة بحث وهروب مشوقة، حيث يستمر "مصطفى درويش" في البحث والمطاردة لحل لغز الجرائم العديدة، واستكشاف علاقة جمانة وشهد بالمسلسل.

وايضا شاركت في مسلسل «رسالة الامام»، بطولة خالد النبوي، والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، والعمل تناول الستة سنوات الأخيرة في حياة الإمام الشافعي بمصر، وشارك به نضال الشافعي، سلمى أبو ضيف، ورامز أمير، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو.