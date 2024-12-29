نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «قهوة المحطة».. أحدث أعمال رياض الخولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان رياض الخولي في رمضان 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان «قهوة المحطة»، والذي يتناول أحداثه قصة اجتماعية مشوّقة تمتزج بالغموض.

رياض الخولي ينضم لـ مسلسل « قهوة المحطة»

وأعلنت شركة سينرجي للإنتاج انضمام رياض الخولي إلى فريق عمل مسلسل "قهوة المحطة"، والذي يعد أحدث تعاون درامي للمؤلف الكبير عبد الرحيم كمال والمخرج إسلام خيري.

ابطال مسلسل قهوة المحطة

ويضم مسلسل قهوة المحطة بطوله مجموعة من أبرز نجوم الفن، من بينهم رياض الخولي وأحمد خالد صالح، أحمد غزي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، وانتصار.

قصة مسلسل قهوة المحطة

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، تتناول أحداثه قصة اجتماعية مشوّقة تمتزج بالغموض، حيث تتطور الأحداث عبر جريمة تكشف عن تشابكات درامية مثيرة بين الشخصيات. ويهدف العمل إلى تقديم مزيج فريد من الترفيه والإثارة، مستندًا إلى أسلوب عبد الرحيم كمال المميز في كتابة الأعمال الدرامية.

موعد تصوير مسلسل قهوة المحطة

من المتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تنتهي الشركة المنتجة من استكمال التعاقد مع باقي نجوم العمل.

أحدث أعمال رياض الخولي

ويذكر ان رياض الخولي تعاقد على المشاركة في مسلسل حكيم باشا الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، وينافس به في دراما رمضان 2025، وجاري في الفترة الحالية التحضير له والاتفاق على كافة تفاصيله، والعمل من تأليف محمد الشواف.

اخر اعمال رياض الخولي

وكان اخر اعمال رياض الخولي هو مسلسل حق عرب بطولة باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.