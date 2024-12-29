بالصور.. أنتهاء صناع مسلسل "أسود باهت" من تصوير حكاية "دقيقة إلا ربع"

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أحمد جودة - القاهرة - أنتهي صناع مسلسل "أسود باهت" من تصوير حكاية "دقيقة إلا ربع" بطولة سوسن بدر، الذي من المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما جرى استئناف العمل قبل أسابيع.

أنتهي صناع مسلسل "أسود باهت" من تصوير حكاية "دقيقة إلا ربع"

و أحتفل ابطال حكاية "دقيقة إلا ربع" بانتهاء التصوير، وذلك بتقطيع التورتة في اليوم الأخير، وسط حضور: سوسن بدر، ومحمد عز، وحسني شتا، وهاجر الشرنوبي، وزينب غريب، والمنتج عمرو عبد الخالق.

أبطال حكاية "دقيقة إلا ربع" من مسلسل "أسود باهت"

ويتكون مسلسل "أسود باهت" من 3 حكايات، كلّ منها عبارة عن 5 حلقات فقط، ومنها حكاية "دقيقة إلا ربع"، بطولة: محمد عز، هاجر الشرنوبي وآخرين، وهو من تأليف إسلام شتا وباسم حسن، وإخراج ممدوح زكي، وإنتاج عمرو عبد الخالق.

قصة حكاية "دقيقة إلا ربع" من مسلسل "أسود باهت"

وتُجسد سوسن بدر، خلال احداث حكاية "دقيقة إلا ربع"، دور سيدة خمسينية، تُدعى "كاملة عز الدين" من عائلة أرستقراطية تربت وعاشت حياة مرفهة، ولكنها عنيدة تتعامل دائمًا بندية مع من أمامها مهما كان مركزه، ثم تتعرض لحادث مروع، تخسر فيه ابنتها، كما أنها أصيبت بشلل؛ مما جعلها لا تفارق الكرسي المتحرك من وقتها، لتتغير حياتها رأسًا على عقب، وتصبح أکثر صلابة، وتقرر أن تعيش باقي سنوات حياتها مع أبناء أختها، وكل منهم لديه الكثير من المشاكل النفسية التي جعلتهم غير أسوياء؛ حتى تكتشف في النهاية سرًا خطيرًا.

أبطال مسلسل "أسود باهت"

ويضم مسلسل "أسود باهت" نخبة من النجوم البارعين مثل سهر الصايغ ومحمد مهران وحسن عيد ومحمد غنيم وعبير فاروق وضياء عبد الخالق وتحت إشراف مدير التصوير ضياء جاويش تأليف السيناريست أحمد صبحي وإخراج المبدع ممدوح زكي وفي تصريحاته أعرب عبد الخالق عن سعادته بتجديد التعاون مع المخرج ممدوح زكي.

أولي حكاية من مسلسل "أسود باهت"

ويذكر أن حكاية "شغف" هي الحكاية الأولى من "أسود باهت" بطولة سهر الصايغ، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، محمد حجازي مصمم جرافيك المسلسل، وإشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، إنتاج ماندو فور ميديا للمنتج عمرو عبد الخالق، وتأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.