القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل إش إش رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة مي عمر في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان "إش إش"، وذلك بعدما حققت نجاحا كبيرا بمسلسل نعمة الأفوكاتو.

القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل إش إش

ويضم مسلسل إش إش: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، انتصار، شيماء سيف، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل إش إش

تدور احداث مسلسل إش إش في إطار اجتماعي تشويقي، تلعب مي عمر شخصية راقصة درجة ثالثة، وتمر حياتها بالعديد من الأزمات، ويحمل العمل مفاجآت عديدة.

احدث اعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، تعاقدت مي عمر منذ فترة طويلة على بطولة مسلسل جديد بعنوان ورد على فل وياسمين، ويشاركها في بطولته أحمد مالك، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد، وايضا تشارك في بطولة فيلم الغربان مع عمرو سعد، وتلعب خلاله شخصية أهارا وهي قائدة جيوش الغربان وتجمعها عداوة مع عمرو الذي يجسد شخصية إمام بلزاك، قبل أن تتطور علاقتهما إلى الحب مع تتابع الأحداث.

ابطال فيلم الغربان

ويضم فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، كل من أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

اخر اعمال مي عمر

وكان اخر اعمال مي عمر بمسلسل نعمة الأفوكاتو، والذي عرض في النصف الأول من الشهر الكريم، والعمل مكون من 16 حلقة، وشارك بجانب مي عمر في بطولته، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، طارق النهري، سامي مغاوري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، هدير عبدالناصر، وسلوى عثمان، والمسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.