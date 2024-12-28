چايدا منصور تنضم إلى فريق عمل مسلسل" أثينا" المقرر عرضه في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

تنضم الممثلة الصاعدة جايدا منصور إلى أبطال مسلسل أثينا المقرر مشاركته في المنافسة الدرامية للموسم الرمضاني القادم (2025)، بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي، أحمد مجدي، ونبيل عيسى وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

جايدا منصور



جيدا منصور ممثلة مصرية صاعدة، لفتت إليها الأنظار من خلال تجسيدها دور البطولة أمام النجم الصاعد يوسف عمر في فيلم مين يصدق الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائية بعد أن نافس في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من إخراج زينة أشرف عبد الباقي.



كانت بداية جيدا في التمثيل من خلال فرق المسرح المدرسي، ثم درست بعدها إعلام وترجمة، لكن إلى جوار الدراسة الجامعية كانت تدرس في ورش تمثيل، كما عملت في فرقة ارتجاليا مع رمزي لينر، وهي أعرق فرقة في مسرح الارتجال بمصر، بجانب عملها كمدربة تمثيل.



وشاركت جيدا منصور بالتمثيل في العديد من الأفلام القصيرة، إلى أن جاءتها الفرصة الأولى في مسلسل ليه لأ؟!، الجزء الثالث، عندما اختارتها المخرجة نادين خان، والمسلسل بطولة النجمة نيللي كريم وأحمد طارق ومعتز هشام.

تيتا زوزو



أحدث أعمال جيدا منصور التلفزيونية مسلسل تيتا زوزو، بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس ومحمود البزاوي، إسلام إبراهيم، وحمزة العيلي إخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبد العزيز.