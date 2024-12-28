نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر شريف دسوقي للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان شريف دسوقي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألف عملية بحث، وذلك بعدما أثار الجدل بمنشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشف فيه عن مروره بحالة نفسية سيئة.

حيث كتب شريف دسوقي:" بسم الله، اعتراف: قلبي موجوع، وجع عمره ما عدى عليا قبل كده.. أقسم بالله، كنت بشوف جمل بيكتبها بعض الأصدقاء على صفحتي، زي أنهم نفسهم يتحضنوا أو يتطبطبوا على قلبهم".

وتابع:" وحد يقولى أنت كويس يا شريف وعمرك ما أذيت حد.. بالعكس أنا اتأذيت كتير وسامحت ياما، نفسى ربنا يرضى عني وسامحني ويقربنى منه زى ما كنت، انا اسف انى بقول كده أو بصدر إحباط للاخريبن..بس أنا متعود اكون كتاب مكشوف لكل الدنيا، أنا فجأة بلاقي نفسى بيكي بحرقه وبغزارة في الدموع، أنا قلبي موجوع أوي يا جماعة".

منشور شريف دسوقي

آخر أعمال شريف دسوقي



وكان أخر أعمال شريف دسوقي في فيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

كما شارك فيلم الحريفة والذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، بيومي فؤاد، والكابتن أحمد حسام ميدو، وأحمد بحر الشهير بـ كزبرة، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.