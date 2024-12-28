نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصور من الكواليس.. المؤلف محمود حمدان يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "فهد البطل" لـ أحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق المؤلف محمود حمدان جمهوره ومتابعيه، لأحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن موشم دراما رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "حمدان" مجموعة من الصور أثناء تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلًا:" مسلسل (فهد البطل) للنجم أحمد العوضي ومجموعة من أهم نجوم مصر إنتاج سينرجي تامر مرسي تأليف محمود حمدان إخراج محمد عبد السلام".

منشور محمود حمدان



تفاصيل مسلسل "فهد البطل"

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبدالعظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

أحداث فهد البطل

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل، يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل، تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.