أكرم حسني يبدأ تصوير "الكابتن" تمهيدًا لعرضه رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة -

بدأ النجم أكرم حسني اليوم تصوير مسلسل "الكابتن" تمهيدا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، ويشاركه البطولة أية سماحة.

تفاصيل مسلسل الكابتن

المسلسل من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كشف أكرم حسني إن مسلسل "الكابتن" تجربة جديدة ومختلفة عما قدمه سابقا، مشيرا إنه يتفائل بأعماله مع المنتج كريم أبو ذكري، بعدما حققوه من نجاح في تجاربهم السابقة من خلال مسلسلات "الوصية" و"مكتوب عليا" الذان حققا نجاح كبير أثناء عرضهما.

أشار أكرم إلى سعادته بالتعاون مع المخرج معتز التوني، مؤكدا إنه يمتلك خبرة كبيرة في صناعة الأعمال الكوميدية، وأبدى سعادته بالتعاون مع فريق العمل كاملا، بداية من أية سماحة وسوسن بدر، وباقي فريق العمل.

يتناول المسلسل حكاية درامية اجتماعية تحمل طابعًا كوميديًا في اطار فانتازي، وسط منافسة قوية خلال موسم رمضان المقبل، ليكون "الكابتن" من أبرز الأعمال المنتظرة على الشاشات.

فريق عمل مسلسل الكابتن

يشارك في بطولة "الكابتن" نخبة من النجوم، منهم بجانب أكرم حسني وأية سماحة، وهم، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وآخرين.